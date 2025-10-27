TuS Lörrach-Stetten II kommt mit Mentalität zum Sieg im Reservederby

„In einem Derby spielt keine Rolle, wer auf welchem Tabellenplatz steht, ob auswärts oder daheim – es zählt nur: Wer nimmt die Aufgabe besser an, wer zeigt den größeren Willen?“ Diese Ansicht muss Florian Zeqiraj, der Coach des TuS Lörrach-Stetten II, seinen Spielern aufs Deutlichste vermittelt haben, denn die Mannschaft brachte gegen den FV Lörrach-Brombach II eine engagierte Leistung auf den Platz. Den 3:2-Erfolg schrieb Zeqiraj einer Mischung zweier Umstände zu: „(A) Lörrach-Brombach war sich teilweise zu sicher, und (B) wir standen ‚mentalitätstechnisch‘ besser da.

Die Gäste konnten zwar die 2:0-Führung des TuS egalisieren, mussten aber in der 85. Minute das 2:3 per Foulelfmeter hinnehmen. Im Nachgang kamen sich die Teams in die Haare, Ismail Uzun sah wegen eines Ellbogenchecks die Rote Karte, Gästespieler Eyad Rajab die Ampelkarte. Nicht nur wegen dieser Situation hofft Zeqiraj, dass die junge Mannschaft lernt, in engen Spielen ruhig zu bleiben. Auch sollte sie konstantere Leistungen zeigen.