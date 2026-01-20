TuS Lörrach-Stetten holt Mustafa Sabirsuyu

Der TuS Lörrach-Stetten kann einen weiteren Wintertransfer vermelden. Wie der Bezirksliga-Tabellenführer mitteilte, wechselt Mustafa Sabirsuyu an die Tullastraße. Der 20 Jahre alte Stürmer kommt vom Stadtrivalen FV Lörrach-Brombach und wolle sich beim TuS weiterentwickeln, heißt es seitens der Stettener. "Er wird die Offensive weiter verstärken und uns weitere Optionen in unserem Spiel geben. Mit seinen Qualitäten wird er uns weiterhelfen, unsere gesteckten Ziele weiter zu verfolgen." Sabirsuyu kam beim FVLB auch schon in der Landesliga zum Einsatz, lief in dieser Runde aber vornehmlich für die zweite Mannschaft auf. In der Hinrunde der Kreisliga-A erzielte er neun Tore in sieben Spielen.