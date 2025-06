TuS Lörrach-Stetten holt Faruk Kaymak

Der TuS Lörrach-Stetten hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Vom Bosporus FC Friedlingen wechselt Faruk Kaymak zum Bezirksligisten. "Wir sind sehr froh darüber, dass sich Faruk für uns entschieden hat. Er wurde von einigen Vereinen umworben", so TuS-Sportchef Franco Viteritti. Der 19 Jahre alte Mittelfeldakteur, in dieser Saison eigentlich noch A-Jugendspieler, habe bereits bei den Aktiven gespielt und könne eine "Wahnsinnsquote vorweisen": In 21 Partien sammelte Kaymak 21 Tore und 15 Vorlagen.

"Für seine Entwicklung ist dieser Schritt enorm wichtig und er freut sich auch schon sehr auf die neue Herausforderung", so Viteritti. "Faruk ist der fünfte Spieler mit BFCF-Wurzeln bei uns im TuS, das macht mich stolz auf meinen Heimverein und zeugt von der sehr guten Jugendarbeit im Verein von meinem Freund Teberdar Yildirim. Ich wünsche ihnen, dass sie im Aktivbereich in Zukunft auch wieder hochkommen", so Viteritti. "Wir sind guter Dinge, kommende Woche noch ein bis zwei Neuzugänge präsentieren zu können."