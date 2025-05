TuS Lörrach-Stetten holt Duo vom SV Weil

Der TuS Lörrach-Stetten treibt eifrig seine Planungen für die kommende Saison voran. Nun gab der Fußball-Bezirksligist seine externen Neuzugänge Nummer drei und vier bekannt. Vom SV Weil wechseln Abdelbari Benai und Semsettin Essiz zur neuen Spielzeit an die Stettener Tullastraße.

Bei Benai handele es sich um einen "jungen Defensivallrounder, der viel Qualität mitbringt", so TuS-Sportchef Franco Viteritti. Der 21-Jährige werde die Mannschaft verstärken und "auf lange Sicht verbessern". Seine ersten Partien im Aktivbereich absolvierte Benai in der Bezirksliga-Rückrunde 2022 für den Bosporus FC Friedlingen, zu dem er aus dem Nachwuchs des TuS Binzen gestoßen war. Im darauffolgenden Sommer wechselte er zum SV Weil, bei dem er seitdem vornehmlich für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A aufläuft. In der aktuellen Runde hat Benai in zwanzig Spielen fünf Tore und sechs Vorlagen verbucht.