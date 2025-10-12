TuS Lörrach-Stetten gewinnt Spitzenspiel gegen SG Mettingen/Krenkingen

Tore: 1:0 Viteritti (47.), 2:0 Kaymak (64.).

Mit dem dritten Saisonsieg konnten sich die Schlüchttäler weiter aus der Abstiegszone lösen. Gegen Tabellenschlusslicht Murg benötigten die Gastgeber allerdings eine 43-minütige Anlaufzeit, um in Führung zu gehen. In der Nachspielzeit konnte der FCS nachlegen, ging mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause. Es war eine schmeichelhafte Führung, denn Murg hatte vor dem Seitenwechsel durchaus Möglichkeiten, um selbst in Führung zu gehen. Nachdem Michael Selb auf 3:0 erhöht hatte (54.), gelang Jason Cerimi zwar das 1:3 (63.), aber im direkten Gegenzug war Nico Reichardt hellwach und stellte auf 4:1. Es war die Entscheidung. "Zu Beginn der Partie waren wir zu lethargisch", sagte FC-Trainer Michael Gallmann. Murgs Coach Bajram Cerimi konstatierte: "Nächste Woche in Hochrhein muss der Knoten platzen, sonst sieht es düster aus."

Tore: 1:0 Vogt (43.), 2:0 Reichardt (45.+3), 3:0 Selb (54.), 3:1 Cerimi (63.), 4:1 Reichardt (64.), 5:1 Moser (84.), 6:1 Reichardt (87.).