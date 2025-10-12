 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
In der ersten Halbzeit „ein Geplätschere“: Das Spitzenspiel des TuS (mit Romano Berger, links) und der SG (Tim Beck) nahm nach der Pause Fahrt auf. | Foto: Gerd Gründl
In der ersten Halbzeit „ein Geplätschere“: Das Spitzenspiel des TuS (mit Romano Berger, links) und der SG (Tim Beck) nahm nach der Pause Fahrt auf. | Foto: Gerd Gründl

TuS Lörrach-Stetten gewinnt Spitzenspiel gegen SG Mettingen/Krenkingen

FC Wehr fährt bei den SF Schliengen den dritten Saisonsieg ein

Verlinkte Inhalte

BZL Hochrhein

Nach zwei Niederlagen hat Bezirksligist FC Wehr wieder gewonnen. Beim Gegner SF Schliengen muss ein Feldspieler als Torhüter einspringen. Der SV Herten siegt torreich gegen den FC Hochrhein.

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Lörrach-Stetten
TuS Lörrach-StettenLörrach-St.
SG Mettingen/Krenkingen
SG Mettingen/KrenkingenSG Mettingen/Krenkingen
2
0
Der TuS Lörrach-Stetten bleibt in der Fußball-Bezirksliga das Maß aller Dinge. Der Tabellenführer gewinnt das Spitzenspiel gegen die SG Mettingen/Krenkingen hochverdient mit 2:0. Zum Spielbericht im BZ-Regiofußballportal: Der siebte Streich: TuS Lörrach-Stetten gewinnt Gipfeltreffen gegen SG Mettingen/Krenkingen (BZ-Plus)

Tore: 1:0 Viteritti (47.), 2:0 Kaymak (64.).

Gestern, 14:00 Uhr
FC Schlüchttal
FC SchlüchttalSchlüchttal
SV Blau-Weiß Murg
SV Blau-Weiß MurgMurg
6
1
Abpfiff
Mit dem dritten Saisonsieg konnten sich die Schlüchttäler weiter aus der Abstiegszone lösen. Gegen Tabellenschlusslicht Murg benötigten die Gastgeber allerdings eine 43-minütige Anlaufzeit, um in Führung zu gehen. In der Nachspielzeit konnte der FCS nachlegen, ging mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause. Es war eine schmeichelhafte Führung, denn Murg hatte vor dem Seitenwechsel durchaus Möglichkeiten, um selbst in Führung zu gehen. Nachdem Michael Selb auf 3:0 erhöht hatte (54.), gelang Jason Cerimi zwar das 1:3 (63.), aber im direkten Gegenzug war Nico Reichardt hellwach und stellte auf 4:1. Es war die Entscheidung. "Zu Beginn der Partie waren wir zu lethargisch", sagte FC-Trainer Michael Gallmann. Murgs Coach Bajram Cerimi konstatierte: "Nächste Woche in Hochrhein muss der Knoten platzen, sonst sieht es düster aus."

Tore: 1:0 Vogt (43.), 2:0 Reichardt (45.+3), 3:0 Selb (54.), 3:1 Cerimi (63.), 4:1 Reichardt (64.), 5:1 Moser (84.), 6:1 Reichardt (87.).

Zum kompletten Spieltagsbericht im BZ-Regiofußballportal: FC Wehr fährt bei den SF Schliengen den dritten Saisonsieg ein (BZ-Plus)

Aufrufe: 012.10.2025, 18:30 Uhr
Werner HornigAutor