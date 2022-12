TuS Lörrach-Stetten geht ungeschlagen in die Winterpause

Der TuS Lörrach-Stetten ist in der Fußball-Kreisliga A West das Maß der Dinge. Der Tabellenführer hat die Hinrunde ungeschlagen und mit fast perfekter Ausbeute beendet.

Zum vierten Mal wurde in der Weststaffel ein Spiel wegen Nichtantritts am Grünen Tisch entschieden. Diesmal konnte Aufsteiger Bamlach-Rheinweiler zum Auswärtsspiel in Hauingen keine Mannschaft stellen. Die Partie wurde mit 3:0 für den FC Hauingen gewertet.

„Wir waren auch schon betroffen“, erinnerte Sascha Müller, der Coach des Tabellenführers TuS Lörrach-Stetten, an die ausgefallene Begegnung gegen Eichsel. Er konnte den kampflos erhaltenen Dreier des Verfolgers Hauingen daher gelassen betrachten. „Es hat mich nicht weiter beschäftigt, unser Augenmerk liegt darauf, die eigenen Spiele zu gewinnen“, erklärte Müller. „Allerdings sollten die betroffenen Vereine sich hinterfragen, ob sie damit allen gerecht werden. Es geht schließlich nicht nur um uns, sondern auch um die Mannschaften im Abstiegskampf.“

Fotogalerie: TuS Lörrach-Stetten besiegt auch den SV Weil II

Ungeachtet dieser Problematik erledigte Stetten die eigenen Hausaufgaben mit Bravour und bezwang die Landesliga-Reserve des SV Weil mit 5:0. „In den ersten zehn Minuten war das Spiel noch ausgeglichen, aber spätestens mit dem 2:0 war die Messe gelesen“, befand Müller. Schon in der fünften Minute erzielte Kyriakos Stergianos das 1:0. Muhamadou Krubally legte eine halbe Stunde später das 2:0 nach.

In der zweiten Halbzeit nutzte Danilo Avellina einen Handelfmeter zum vorentscheidenden 3:0. Krubally und Avellina sorgten in der Schlussviertelstunde für den Endstand. „Mit 46 von 48 möglichen Punkten können wir mit dem bisherigen Saisonverlauf vollends zufrieden sein“, sagte Müller. „Das gilt es in der Rückrunde zu bestätigen.“

Gerechte Punkteteilung für den SV Schopfheim