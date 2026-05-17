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TuS Lörrach-Stetten feiert den Aufstieg in die Landesliga
FC Zell stolpert im Aufstiegsrennen beim SV Waldhaus
von Werner Hornig (BZ) · Heute, 19:35 Uhr · 0 Leser
„Jetzt wird die ganze Nacht durchgefeiert“: Abdelbari Benai (TuS Lörrach-Stetten, rechts) gegen Johannes Walleser (FC Schönau) | Foto: Gerd Gründl
Mit dem 8:1-Sieg gegen den FC Schönau macht der TuS Lörrach-Stetten die Meisterschaft in der Bezirksliga klar. Nach dem Double setzen sich die TuS-Fußballer zwei Ziele und rüsten sich für die Landesliga. Zum ausführlichen Bericht: TuS Lörrach-Stetten feiert den Aufstieg in die Landesliga (BZ-Plus)
Der Wehrer Trainer Urs Keser muss in der Halbzeit deutliche Worte an seine Mannschaft gerichtet haben. Zur Pause lagen die Schlüchttäler durch den Treffer ihres Torjägers Nico Reichardt mit 1:0 in Führung, doch nach Wiederbeginn setzten die Wehrer spätestens mit dem Ausgleichstreffer durch Jan Steininger (54.) zur Aufholjagd an. Spielführer Fabian Schmidt sorgte nach 64 Minuten für die nun verdiente Wehrer 2:1-Führung. Die personell gebeutelten Gäste hatten in der Folgezeit nichts mehr entgegenzusetzen und kamen in der Schlussphase noch unter die Räder.
Die Keser-Elf setzte mit dem dritten Sieg in Folge ihren Aufwärtstrend fort. "Es muss nach wie vor unser Ansporn sein, in der Tabelle noch weiter nach oben zu kommen", so Keser. "Nach unserer Führung hatte ich noch ein gutes Gefühl, dass wir hier etwas mitnehmen könnten", sagte der Schlüchttäler Trainer Michael Gallmann. Der Tabellenzehnte muss im Abstiegskampf doch noch etwas bangen. Gallmann ist aber überzeugt, dass der Klassenerhalt ("Ein Sieg fehlt uns noch") demnächst gesichert wird.