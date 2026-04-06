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TuS Lörrach-Stetten entreißt dem FC Hauingen spät das Pokalfinale
SV Waldhaus besiegt FC Schönau im Elfmeterschießen +++ TuS Kleines Wiesental und SF Schliengen im Frauen-Finale
Der Pokal und seine Gesetze: In der Fußball-Bezirksliga noch ungeschlagen, steht der TuS Lörrach-Stetten im Pokalhalbfinale beim FC Hauingen vor dem Aus – gewinnt aber doch. Auch im Endspiel: der SV Waldhaus.
Es war das Duell zweier Pokalmannschaften im Fußballbezirk. Die Hauinger standen zum fünften Mal in den vergangenen zehn Jahren im Halbfinale des Bezirkspokals, der TuS Lörrach-Stetten zum vierten Mal – bis zu diesem Ostermontag mit jeweils einer Endspielteilnahme. Der TuS war es nun, der mit einem späten 2:1 (0:1)-Sieg das nächste Finale buchte. TuS-Coach Andreas Schatz resümierte kurz und prägnant, ob es ein glücklicher Sieg war. „Ja.“