TuS Lörrach-Stetten befördert fünf junge Spieler ins Bezirksliga-Team

Die Junioren Elliot Kidmose (18), Jonas Leischner (18) und Yanis Recorean (18) konnten in der laufenden Saison bereits erste Erfahrungen im Aktivbereich sammeln und hätten einen starken Eindruck hinterlassen, heißt es seitens des TuS. Kidmose und Recorean liefen sowohl für die Bezirksliga-Mannschaft als auch die Reserve in der Kreisliga A auf, Leischner hat sich einen Stammplatz in der zweiten Mannschaft erarbeitet.

Aus jenem Reserveteam rücken in Tarik Vidjen (23) und Piet Loos (19) zwei weitere junge Akteure in die erste Mannschaft auf. "Sie gehören zu unseren Leistungsträger der zweiten Mannschaft und haben das eine oder andere Mal bereits in der ersten Mannschaft ausgeholfen", so der TuS.

"Wir sind überzeugt, dass alle fünf sich in der Bezirksliga durchsetzen können und die erste Mannschaft verstärken. Unser Verjüngungsprozess schreitet weiter voran, wir sind zuversichtlich in den kommenden Tagen noch weitere junge Neuzugänge vorstellen zu können", so TuS-Sportchef Franco Viteritti.