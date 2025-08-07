TuS Lingen startet mit 6:2-Kantersieg in die Saison

Mit einem deutlichen 6:2 (3:1)-Heimsieg gegen den SV Holthausen-Biene III ist der TuS Lingen fulminant in die neue Kreisklassensaison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Dennis Meiners überzeugte mit einer geschlossenen Teamleistung und großer Effizienz im Abschluss. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Vadim Tedeev.

Kurz darauf hatten die Gäste die große Chance zum Anschlusstreffer: Florian Niemeyer trat zum Elfmeter an, scheiterte jedoch an TuS-Keeper Rensing, der stark parierte (34.). Der vergebene Strafstoß rächte sich beinahe umgehend, dennoch traf Daniel Schnittker für die Gäste nach einer Flanke zum 2:1 (37.). Den Schlusspunkt einer temporeichen ersten Hälfte setzte erneut Henri Lohle, der per Lupfer zum 3:1 traf (45.+5), nach schöner Vorlage von Max Plep.

Bereits in der 18. Minute brachte Ronald Darcy Buitys den TuS nach Vorlage von Henri Lohle in Führung. Lingen blieb druckvoll – in der 30. Minute war es dann Lohle selbst, der nach starker Vorarbeit von Hendrik Müller das 2:0 erzielte.

TuS bleibt effizient - späte Tore machen alles klar

Nach dem Seitenwechsel blieb der TuS das gefährlichere Team. In der 70. Minute erhöhte Hendrik Müller, der sich stark gegen die Biene-Defensive durchsetzte, auf 4:1. Zwar verkürzte Tobias Christoph in der 84. Minute nach einem schnell ausgeführten Freistoß kurios auf 4:2, doch Lingen zeigte sich unbeeindruckt.

In der Nachspielzeit machte der TuS endgültig den Deckel drauf: Erst erzielte Müller seinen zweiten Treffer des Tages nach Vorarbeit von Oskar Heskamp (90.+2), ehe Max Plep per Distanzschuss aus 20 Metern den 6:2-Endstand markierte (90.+6) - ein echtes Traumtor.

Fazit

Ein gelungener Auftakt für den TuS Lingen, der mit einer starken Leistung die ersten drei Punkte einfährt und sich vorübergehend an die Tabellenspitze setzt. Ein besonders schöner Start, passend zum Geburtstag von Co-Trainer Wim Hessler.

Markus Meer begleitete die Partie im Liveticker und hielt alle Schlüsselszenen für die Fans fest.