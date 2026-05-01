TuS Lingen setzt sich mit klarem Sieg im Aufstiegskampf an die Spitze von Gerry Grave · Heute, 01:52 Uhr · 0 Leser

Im Kampf um den Aufstieg in die 1. Kreisklasse hat TuS Lingen einen wichtigen Schritt gemacht. Nachdem der Traditionsverein aus dem Emsland jahrelang zwischen Mittelfeld und unteren Tabellenregionen der 2. Kreisklasse pendelte, präsentiert sich die Mannschaft in dieser Saison als ernstzunehmender Anwärter auf den Aufstieg. Das gestrige Spiel gegen die Reservemannschaft des SC Baccum verdeutlichte nicht nur die Ambitionen, sondern auch die Qualität und Stabilität der Lingener Kicker.

Die Partie fand im frisch renovierten Emsland-Stadion statt, das mit seinem nostalgischen Flair Zuschauer anzog, auch wenn die Anzahl hinter früheren Zeiten zurückblieb. Dennoch war die Atmosphäre an einem entspannten Frühsommerabend sehr angenehm und bot den idealen Rahmen für diesen wichtigen Pflichtsieg.







Der Spielverlauf begann verheißungsvoll für die Gastgeber. Schon früh setzte sich Diogo Marinho durch und verwertete einen präzisen Pass zum 1:0. Der Führungstreffer brachte aber keine dauerhafte Sicherheit, denn der Gegner aus Baccum zeigte sich kämpferisch und glich durch per Kopf durch Leo Theisling aus.











In den ersten 45 Minuten hatten die Gäste durchaus Chancen, den Spielstand zu egalisieren, doch die Lingener Abwehr präsentierte sich insgesamt stabil. Die Pausenansprache schien Wirkung zu zeigen, denn nach Wiederanpfiff blieb TuS Lingen dominant. In der 56. Minute sorgte Rechtsverteidiger Ronald Darcy Buitys per Elfmeter für die endgültige Entscheidung. Der Treffer zum 4:1 beseitigte alle Zweifel am Sieger.



Auch wenn das Spiel bereits entschieden schien, gaben die Lingener nicht nach. Henri Lohle baute die Führung mit seinem zweiten Treffer weiter aus und sorgte so für deutliche Verhältnisse. In der Schlussphase besorgte Rexhep Neziraj den 6:0-Endstand und rundete somit eine beeindruckende Teamleistung ab. Die Antwort von TuS Lingen ließ nicht lange auf sich warten. Der torgefährliche Stürmer Hendrik Müller markierte das 2:1 und unterstrich damit seine Rolle als Torjäger der Liga. Die Defensive von Baccum offenbarte Schwächen, die Müller wiederholt konsequent ausnutzte. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Henri Lohle sogar noch ein weiterer Treffer in der Nachspielzeit – ein klares Zeichen, dass Lingen die Partie kontrollierte und die Führung verdient war.In den ersten 45 Minuten hatten die Gäste durchaus Chancen, den Spielstand zu egalisieren, doch die Lingener Abwehr präsentierte sich insgesamt stabil. Die Pausenansprache schien Wirkung zu zeigen, denn nach Wiederanpfiff blieb TuS Lingen dominant. In der 56. Minute sorgte Rechtsverteidiger Ronald Darcy Buitys per Elfmeter für die endgültige Entscheidung. Der Treffer zum 4:1 beseitigte alle Zweifel am Sieger.Auch wenn das Spiel bereits entschieden schien, gaben die Lingener nicht nach. Henri Lohle baute die Führung mit seinem zweiten Treffer weiter aus und sorgte so für deutliche Verhältnisse. In der Schlussphase besorgte Rexhep Neziraj den 6:0-Endstand und rundete somit eine beeindruckende Teamleistung ab.





Dieser deutliche Sieg gegen den Tabellenmittelfeld-Vertreter vergrößert den Druck auf den bisherigen Spitzenreiter SV Concordia Emsbüren/Elbergen, der mit nur vier Punkten Vorsprung die Verfolger, inklusive VfB Lingen auf Rang drei, im Nacken spürt. Die verbleibenden drei Partien werden für alle Beteiligten zu einem wahren Endspiel. Besonders brisant wird das direkte Duell zwischen TuS Lingen und Concordia am 25. Mai in Elbergen sein, das womöglich die Entscheidung über die Meisterschaft und den Aufstieg bringen wird.



Abwehrspieler Dennis Meiners, der mit seinen 41 Jahren bereits auf eine lange Karriere zurückblicken kann, erwartet eine schwierige Abschlussphase, ist aber optimistisch: „Wir wissen, dass es hart wird, doch wir haben gezeigt, dass wir gegen starke Gegner bestehen können. Das Spiel in Elbergen kann entscheidend sein. Wir gehen mit voller Motivation dahin.“





