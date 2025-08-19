TuS Lingen II feiert verdienten Auftaktsieg - Hamitaj mit Doppelpack

Der Aufsteiger TuS Lingen II hat sein erstes Saisonspiel in der 2. Kreisklasse mit 3:2 gegen die Reserve des SV Lengerich-Handrup gewonnen. Auf schwer bespielbarem Geläuf entwickelte sich ein intensives Match, das besonders in der zweiten Halbzeit Fahrt aufnahm. Nach einer dominanten Anfangsphase der Hausherren, die mehrere Hochkaräter durch Lipe (19./25.) und Kapiti (18.) liegen ließen, schlugen die Gäste mit ihrer ersten Offensivaktion eiskalt zu. Lennox de Vries zog in der 42. Minute aus gut 25 Metern ab, der Ball rutschte Keeper Morina auf dem nassen Rasen unglücklich durch - 0:1 zur Pause.

Der TuS ließ sich davon nicht beirren und kam mit viel Wucht aus der Kabine. Zunächst sorgte Essouma Olinga nach energischem Solo für den überfälligen Ausgleich (55.), ehe nur zwei Minuten später Hamitaj einen Abpraller zur Führung verwertete (57.). Der Offensivmann war in der 69. Minute erneut zur Stelle, als er nach einer Flanke von Trapani das 3:1 markierte und so für vermeintlich klare Verhältnisse sorgte. Doch Lengerich gab sich nicht geschlagen. In der Schlussphase wurde es hitzig: Mehrere Gelbe Karten für die Lingener Defensive sowie eine Großchance von Sentes (90.+3) kündigten den späten Anschluss an. In der Nachspielzeit verwandelte Hensen einen Foulelfmeter sicher zum 3:2 (90.). Trotz hektischer Szenen in der Schlussminute brachte der TuS den Sieg über die Zeit.