TuS Lingen holt junges Offensivtalent aus Altenlingen

Der TuS Lingen verstärkt sich zur Rückrunde mit Rexhep Neziraj. Der 19-jährige Offensivspieler kommt vom ASV Altenlingen und bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus dem Nachwuchsbereich mit.

Rexhep Neziraj begann seine fußballerische Laufbahn in Nordhorn bei der Eintracht sowie beim SV Vorwärts. Schon früh wurde der SV Meppen auf sein Talent aufmerksam, sodass Neziraj im Alter von zwölf Jahren ins JLZ Emsland wechselte. Dort durchlief er nahezu alle Altersklassen und kam zu Einsätzen in der höchsten deutschen Spielklasse seines Jahrgangs. Zudem rückte er in den Fokus mehrerer Bundesligisten. Für ein Jahr sammelte Neziraj weitere Erfahrungen im Nachwuchsbereich des FC Schalke 04, wo er Teil der Knappenschmiede war.

Mit dem Übergang in den Herrenfußball schloss sich der inzwischen in Lingen lebende Offensivspieler dem ASV Altenlingen an. In der Bezirksliga konnte er dort erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln und sein Potenzial unter Beweis stellen. Nun soll Neziraj beim TuS Lingen mit seiner Flexibilität und Offensivstärke dazu beitragen, die sportlichen Ziele in der Rückrunde zu erreichen.

Der TuS Lingen heißt Rexhep Neziraj willkommen und bedankt sich beim ASV Altenlingen für den reibungslosen Wechsel.

Facebook fühlt sich an wie Altherren-Liga auf schwerem Boden, Instagram ist eher wie ein ausverkauftes Derby: Gedränge, Geschubse, kaum Platz zum Atmen und ständig hängt dir jemand am Trikot.

Aber du willst trotzdem wissen, was im Emsländer Amateurfußball und darüber hinaus so los ist? Wer stolpert, wer zaubert, wer Geschichten schreibt, die sonst keiner erzählt?

Dann denk wie ein schlauer Sechser: keine Harakiri-Dribblings, kein Stress - spiel den einfachen, genialen Pass.

Folg einfach unserem WhatsApp-Kanal! Da bekommst du alles direkt auf den Fuß: Lokalsport pur, keine Social-Media-Grätschen, null Gelaber, dafür jede Menge Herzblut, Emotionen und Provinzfußball zum Verlieben.

➡️ Einmal rüberklicken und Teil der Mannschaft werden! ⬅️