TuS Lingen bleibt souverän - Bawinkel und VfB teilen die Punkte

In einer zunächst zähen Partie fiel die Führung für den Gastgeber in der 13. Minute eher aus dem Nichts. Nach einem starken Steilpass von Burmazovic setzte sich Colin Hammacher durch, scheiterte zunächst am Keeper, doch Hendrik Müller stand richtig und staubte zum 1:0 ab.

Auch danach blieb die Begegnung lange von vielen hohen Bällen geprägt. Kurz vor der Pause erhöhte der TuS jedoch: Nach einem weiten Abschlag von Rensing leitete Müller den Ball per Flanke weiter, Colin Hammacher traf aus der Drehung zum 2:0 (45.).

Früher Treffer nach der Pause entscheidet das Spiel

Direkt nach Wiederbeginn legte Lingen nach. Dustin Marter spielte den Ball nach vorne, der abgefälschte Pass landete bei Müller, der zum zweiten Mal traf und auf 3:0 stellte (47.).

Listrup II kam zwar zu einigen Möglichkeiten, unter anderem durch Cedric Lölfing und Malte Puls –, doch TuS-Keeper Rensing blieb im Eins-gegen-eins mehrfach Sieger.

Den Schlusspunkt setzte schließlich ein Joker-Duo: Leon Wendt behauptete den Ball und schickte Rexhep Neziraj, der überlegt zum 4:0-Endstand einschob (75.).

Am Ende stand für den weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer ein verdienter Heimsieg, auch wenn der Fußball phasenweise eher zweckmäßig blieb.