TuS Lingen bleibt souverän - Bawinkel und VfB teilen die Punkte

Während der TuS Lingen mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Listrup II seine starke Saison und die Tabellenführung untermauerte, lieferten sich der SV Bawinkel II und der VfB Lingen II im Topspiel der 2. Kreisklasse ein ausgeglichenes Duell. Nach zwei frühen Treffern blieb es beim 1:1, das erst in einer hitzigen Schlussphase noch einmal Spannung bekam.
Müller und Hammacher bringen TuS auf Kurs
In einer zunächst zähen Partie fiel die Führung für den Gastgeber in der 13. Minute eher aus dem Nichts. Nach einem starken Steilpass von Burmazovic setzte sich Colin Hammacher durch, scheiterte zunächst am Keeper, doch Hendrik Müller stand richtig und staubte zum 1:0 ab.
Auch danach blieb die Begegnung lange von vielen hohen Bällen geprägt. Kurz vor der Pause erhöhte der TuS jedoch: Nach einem weiten Abschlag von Rensing leitete Müller den Ball per Flanke weiter, Colin Hammacher traf aus der Drehung zum 2:0 (45.).
Früher Treffer nach der Pause entscheidet das Spiel
Direkt nach Wiederbeginn legte Lingen nach. Dustin Marter spielte den Ball nach vorne, der abgefälschte Pass landete bei Müller, der zum zweiten Mal traf und auf 3:0 stellte (47.).
Listrup II kam zwar zu einigen Möglichkeiten, unter anderem durch Cedric Lölfing und Malte Puls –, doch TuS-Keeper Rensing blieb im Eins-gegen-eins mehrfach Sieger.
Den Schlusspunkt setzte schließlich ein Joker-Duo: Leon Wendt behauptete den Ball und schickte Rexhep Neziraj, der überlegt zum 4:0-Endstand einschob (75.).
Am Ende stand für den weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer ein verdienter Heimsieg, auch wenn der Fußball phasenweise eher zweckmäßig blieb.
Burghelea trifft - kuriose Antwort des VfB
Der SV Bawinkel II erwischte den besseren Start und ging früh in Führung. Nach einer Ecke verlängerte Timon Schmit den Ball, Daniel Burghelea stand am zweiten Pfosten frei und schob zum 1:0 ein (12.).
Die Antwort des VfB Lingen II ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später landete ein Klärungsversuch der Gastgeber unglücklich hinter der eigenen Linie – ein kurioses Tor zum 1:1-Ausgleich (15.).
Kaum Chancen, dafür hitzige Schlussphase
In der Folge blieb die Partie lange ausgeglichen. Beide Teams kamen zwar zu einzelnen Möglichkeiten, etwa durch Burghelea und Keven Heinrich für Bawinkel sowie Artur Ebert für den VfB –, doch zwingende Aktionen blieben selten.
Erst in den letzten Minuten wurde es noch einmal turbulent. Nach mehreren Gelben Karten musste Johannes Felker vom VfB Lingen II nach Gelb-Rot vom Platz (90.+1). In der Nachspielzeit drückte Bawinkel noch einmal, doch selbst eine Großchance von Finn Brockhaus in der Schlussminute brachte keinen Treffer mehr.
So blieb es beim gerechten 1:1, mit dem beide formstarken Teams ihre Serien fortsetzen.