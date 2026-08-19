TuS Lindlar: Zurück in der Bezirksliga zählt nur der Nichtabstieg Nach dem direkten Wiederaufstieg setzt der Klub auf eigene Talente von Andreas Santner · Heute, 15:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nils Weinbrenner

Nach nur einem Jahr in der Kreisliga A Berg ist dem TuS Lindlar der sofortige Wiederaufstieg gelungen. In der Saison 2024/25 war die Mannschaft noch als Tabellenletzter mit lediglich 13 Punkten abgestiegen. Nun sicherten sich die Lindlarer als Vizemeister das Ticket für die Bezirksliga. Zwar betrug der Rückstand auf Meister Wipperfürth am Ende elf Zähler, doch mit einem Punkt Vorsprung vor dem TuS Homburg-Bröltal machte das Team die Rückkehr perfekt.

Der erneute Anlauf basiert auf der Aufarbeitung des Abstiegs. Das Team wollte direkt zeigen, was in ihm steckt, wie Torwart-Trainer Marcel Besgen (35) rückblickend erklärt. Nach einem ausbaufähigen Start und einem Wachrüttler startete Lindlar eine Siegesserie. Der Großteil der Abstiegsmannschaft blieb zusammen, war jedoch deutlich besser besetzt und hatte mit weniger Verletzungen und Abwesenheiten zu kämpfen. In den bisherigen Testspielen zeigte sich die Mannschaft bereits wettbewerbsfähig: Von sieben Partien verlor Lindlar lediglich das erste Spiel gegen den TuS Stammheim. In den weiteren sechs Begegnungen verbuchte der TuS drei Siege und drei Unentschieden.

Die Sommervorbereitung verläuft allerdings nicht ohne Hürden, da Urlaubsreisen und Verletzungen die Einspielphase erschweren. „Gerade zum Beginn der Vorbereitung haben wir noch nicht gut zusammengefunden, konnten uns aber von Woche zu Woche zuletzt steigern“, berichtet Besgen. Entscheidend sei nun, die Urlauber schnellstmöglich zu integrieren, um zum Saisonstart bereit zu sein. Besgen: "Team, um in der Liga zu bestehen" Auf dem Transfermarkt setzt der Verein verstärkt auf den eigenen Nachwuchs. Die jungen Spieler, die bereits in der Vorsaison dabei waren, erhalten viel Spielzeit und entwickeln sich körperlich wie taktisch gut weiter. Neue Qualitätsspieler hätte man sich zwar gewünscht, die blieben am Ende auch aufgrund der zahlungskräftigen Konkurrenz aus. „Es wird aber immer klarer, dass wir finanziell einfach nicht mit anderen Vereinen in der Liga mithalten können. Das ist auch okay und damit müssen und werden wir arbeiten. Trotzdem haben wir die nötige im Team um in der Liga zu bestehen", so Besgen.