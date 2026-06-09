TuS Lindlar: Nach nur einem Jahr Kreisliga zurück in der Bezirksliga Als Vizemeister kehrt die Mannschaft von Arlind Oseku umgehend in die Bezirksliga 1 zurück. von red · Heute, 06:37 Uhr · 0 Leser

Nach nur einem Jahr kehrt der TuS Lindlar zurück in die Bezirksliga! – Foto: TuS Lindlar

Das sofortige Comeback ist perfekt. Nur eine Saison nach dem Abstieg als Tabellenletzter hat der TuS Lindlar den direkten Sprung zurück auf die Bezirksebene gemeistert. Mit einer konstanten Punkteausbeute sicherte sich die Mannschaft die Vizemeisterschaft in der Kreisliga A Berg und wagt nun mit einem eingespielten Kader einen neuen Anlauf in der Bezirksliga.

Die nackten Zahlen des TuS Lindlar in dieser Spielzeit lesen sich eigentlich "meisterlich": Aus 30 Begegnungen holte das Team von Trainer Arlind Oseku bemerkenswerte 70 Punkte und musste im gesamten Saisonverlauf lediglich vier Niederlagen hinnehmen. Zudem untermauerte die treffsichere Offensivabteilung mit 92 erzielten Toren die Ambitionen des Vereins, den Aufenthalt im Kreisoberhaus so kurz wie möglich zu halten. „Wir haben sich nach dem Abstieg punktuell verstärkt und zum Beispiel mit Rinor Latifi und Vesor Gashi zwei junge Spieler geholt, die sich in ihrem ersten Seniorenjahr schnell eingelebt und uns mit wichtigen Toren geholfen haben. Noch wichtiger aber war, dass die Spieler von größeren Verletzungen verschont geblieben sind und wir regelmäßig mit derselben eingespielten Mannschaft auflaufen konnten. Wir erinnern uns nur ungern daran, dass wir in der Abstiegssaison keine zwei Spiele in Folge mit derselben Viererkette spielen konnten“, erklärt Oseku einen entscheidender Faktor für den sofortigen Wiederaufstieg.

Verdienter Titel für den VfR Wipperfürth Obwohl die Lindlarer eine herausragende Serie spielten, reichte es am Ende knapp nicht für ganz oben. Der Meistertitel ging an den VfR Wipperfürth, dem Oseku jedoch neidlos gratuliert. Der Konkurrent profitierte in den entscheidenden Momenten von seiner Erfahrung und einer fulminanten zweiten Saisonhälfte. „Wipperfürth kennt die Kreisliga A in- und auswendig, für mich und mein Trainerteam war es die erste Kreisliga-Saison. Außerdem hat der VfR eine sehr gute Offensive, die in der Rückrunde richtig Fahrt aufgenommen hat. Wir haben in der Rückrunde leider zwei bis drei formschwache Spieltage gehabt – die man auch haben darf – und deshalb ist Wipperfürth verdient Meister“, analysiert der Lindlarer Coach den Ausgang des Titelrennens. Aufstiegsfeier im großen Rahmen „Bereits nach dem Unentschieden beim letzten Heimspiel gab es die eine oder andere Bierdusche und wir wurden sogar mit Aufstiegsshirts überrascht“, berichtet Oseku sichtlich erfreut. Die ganz große Party stieg am Sonntag, direkt nach dem letzten Spieltag der laufenden Saison, wurde im gesamten Verein gefeiert. Dabei haben die Aufsteiger nicht alleine angestoßen: Die Feier fand gemeinsam mit den anderen Lindlarer Seniorenteams sowie der Frauenmannschaft statt, die allesamt auf eine erfolgreiche Spielzeit zurückblicken konnten.