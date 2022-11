TuS Lindlar: Mit drei Siegen in die Winterpause Kreisliga A Berg: Der TuS Lindlar punktet auch gegen den TuS Elsenroth. Das Trainerduo Raimund Kiuzauskas und Philipp Franke haben damit weiter eine perfekte Ausbeute.

"Elsenroth zu Unrecht dort unten"

Auf dem Papier war Kellerkind Elsenroth für Lindlar ein machbarer Gegner. Trotzdem nahmen Kiuzauskas und Franke den letzten Gegner der Hinrunde nicht auf die leichte Schulter. "Wir haben gewarnt, dass wir es hier mit einem Gegner zu tun bekommen, der aus unserer Sicht zu Unrecht dort unten in der Tabelle steht und weitaus mehr Qualitäten aufzeigt, als es die aktuelle Tabellensituation wiederspiegelt", sagte Franke.

Besgen hält Lindlar im Spiel

Im ersten Durchgang wurde es genau das Spiel, vor dem das Trainergespann gewarnt hatte. Elsenroth kam zu guten Möglichkeiten, Lindlar-Schlussmann Marcel Besgen - der sein letztes Spiel für den TuS absolvierte - parierte aber mehrfach stark. Das nutzte die Lindlar-Offensive in Person von Raul Elias Yorganci zur 1:0-Führung (33.). Vier Minuten später legte Anton Zeka sogar zum 2:0 nach. Ganz so deutlich ging es aber nicht in die Halbzeitpause: Niklas Goße erzielte kurz vor dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer. "Wir hätten uns in der ersten Halbzeit auch über einen Drei-Tore-Rückstand nicht beschweren dürfen", betonte Franke.