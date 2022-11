TuS Lindlar: Der Start gelingt für das neue Trainerduo Kreisliga A Berg: Raimund Kiuzauskas und Philipp Franke sind die Neuen beim TuS Lindlar. Franke darüber, wie sie die Mannschaft angepackt haben, wo es in dieser Saison hingehen soll und wie lange die Zusammenarbeit geplant ist.

Seit zwei Wochen hat das Trainerduo um Raimund Kiuzauskas und Philipp Franke die Geschicke beim TuS Lindlar übernommen. Bisher scheinen Kiuzauskas und Franke genau die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt zu haben: Einem 3:1 gegen den TuS Untereschbach-Steinenbrück folgte am vergangenen Wochenende ein klarer 8:0-Erfolg gegen die Reserve des SSV Homburg-Nümbrecht.

Beim TuS Lindlar lief es zuvor in dieser Saison noch nicht so wirklich rund. Nachdem Lindlar in der vergangenen Saison immerhin auf einem guten fünften Platz gelandet war, hieß die Realität in dieser Spielzeit 14 Punkte nach zwölf Spielen. Zu wenig für den A-Ligisten aus dem Kreis Berg, der mit der Verpflichtung des Duos reagierte. "Wir haben den Auftrag bekommen, Konstanz, Ruhe und natürlich sportlichen Erfolg in die Truppe reinzubekommen", sagt Franke gegenüber FuPa Mittelrhein.

Rückkehrer Kiuzauskas

Für Kiuzauskas war der Wechsel auch eine Rückkehr. Zu Landesligazeiten war der 63-Jährige schon als Trainer und sportlicher Leiter für Lindlar tätig gewesen. Zusammen mit Franke setzte er nun vor allem im mentalen Bereich an. "Wir hatten direkt engen Austausch mit der Mannschaft", sagt Franke. Am 1.11., also an Allerheiligen, beorderte das Duo die Mannschaft zur ersten Trainingseinheit. "Wir wollten mit zwei Einheiten in unsere erste Spielwoche gehen, um den größtmöglichen Einblick in der Kürze der Zeit bekommen zu können", erklärt Franke.

"Spaß am Hobby haben"

Neben dem ersten Austausch, gab es aber natürlich auch gleich taktische Vorgaben. "Wir wollten wieder Struktur reinbekommen, den Jungs Sicherheit geben und sie auf Positionen einsetzen, wo wir sie am stärksten sehen. Sie sollten wieder den Spaß an ihren Hobby haben", sagt Franke, der anfügt: "Dass das mit zwei Siegen direkt funktioniert hat, ist umso schöner."