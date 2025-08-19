TuS Liedberg schafft das „Double“

Gleich zum Saisonauftakt in der Kreisliga A trafen die beiden Aufsteiger VfB Korschenbroich und der TuS Liedberg aufeinander. Die Gäste kamen dabei innerhalb von fünf Tagen zum zweiten Erfolg. Der TuS ließ auf den 1:0-Sieg im Kreispokal Mönchengladbach/Viersen ein 3:0 in der Liga folgen.
Die Saison 2025/2026 steht sowohl für den VfB Korschenbroich als auch für den TuS Liedberg unter dem Motto „Gekommen, um zu bleiben“. Während Korschenbroich in der vergangenen Saison den direkten Aufstieg unter Dach und Fach brachte, musste Liedberg nachsitzen und schaffte den Aufstieg erst durch einen 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen im Relegationsspiel gegen Blau-Weiß Meer. „Der Klassenerhalt in dieser Saison wäre für uns sicherlich eine ebenso große Sensation wie der Aufstieg in der vergangenen Saison. Wir sind der große Außenseiter in der Liga“, sagt Coach Fabian Vitz, der im fünften Jahr beim TuS 07 unter Vertrag steht. Zwei der drei Absteiger stehen durch die Abmeldungen des SV Lürrip II und des 1. FC Viersen II bereits fest. Für den VfB Korschenbroich hat der Klassenerhalt höchste Priorität, aber der 2. Vorsitzende, Helmut Scheulen, hofft auf den neunten oder zehnten Platz in der Endabrechnung.
Doch davon war beim Auftakt im heimischen Waldstadion nichts von zu sehen. „Nach unserem Sieg im Kreispokal wollten wir die ersten fünfzehn, zwanzig Minuten dagegenhalten, um den VfB zum Nachdenken zu bringen“, sagte Vitz. „Korschenbroich hat in der vergangenen Saison verlernt zu verlieren und sollte einfach an die Pokalniederlage erinnert werden.“
Zur Pause stand es noch Unentschieden. Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste aus Liedberg dann zwei Nadelstiche setzen: Jan Alexander Luig erzielte in der 65. Minute die 1:0-Führung für die Gäste und nur sechs Minuten später legte Muhamet Azirovic zum 2:0 nach. Korschenbroich schwächte sich mit zwei Gelb-Roten Karten zudem selbst, zwischen den beiden Ampelkarten erzielte Claudio Fernandes außerdem das 3:0 für den TuS 07. „Der Sieg von Liedberg geht in Ordnung. Heute hat uns die Mannschaft nicht gelegen, zudem fehlten noch einige Spieler verletzt oder verhindert. Und auch die zwei Gelb-Roten Karten gehen in Ordnung, da müssen wir mehr Disziplin an den Tag legen“, sagte Korschenbroichs Vorstandsmitglied Helmut Scheulen.
In der Kreisliga B hatte der VfB Korschenbroich in der abgelaufenen Saison zweimal die Nase vorne, gewann auswärts mit 4:3 und daheim mit 6:1. Die Korschenbroicher gastieren am Freitag ab 20 Uhr in Rheindahlen, Liedberg empfängt am Sonntag um 15 Uhr Süchteln II.