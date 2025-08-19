Jubel in Liedberg. – Foto: Norbert Jurczyk

TuS Liedberg schafft das „Double" Nach dem 1:0-Erfolg fünf Tage zuvor im Kreispokal-Derby behalten die Kicker von Trainer Fabian Vitz auch im Liga-Duell mit dem VfB Korschenbroich die Oberhand.

Gleich zum Saisonauftakt in der Kreisliga A trafen die beiden Aufsteiger VfB Korschenbroich und der TuS Liedberg aufeinander. Die Gäste kamen dabei innerhalb von fünf Tagen zum zweiten Erfolg. Der TuS ließ auf den 1:0-Sieg im Kreispokal Mönchengladbach/Viersen ein 3:0 in der Liga folgen.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr TuS Liedberg Liedberg VfB Korschenbroich Korschenbr. 1 0 Abpfiff Fr., 15.08.2025, 19:45 Uhr VfB Korschenbroich Korschenbr. TuS Liedberg Liedberg 0 3 Abpfiff Mi., 13.08.2025, 20:15 Uhr TuS Liedberg Liedberg II VfB Korschenbroich Korschenbr. II 5 2 Abpfiff Die Saison 2025/2026 steht sowohl für den VfB Korschenbroich als auch für den TuS Liedberg unter dem Motto „Gekommen, um zu bleiben“. Während Korschenbroich in der vergangenen Saison den direkten Aufstieg unter Dach und Fach brachte, musste Liedberg nachsitzen und schaffte den Aufstieg erst durch einen 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen im Relegationsspiel gegen Blau-Weiß Meer. „Der Klassenerhalt in dieser Saison wäre für uns sicherlich eine ebenso große Sensation wie der Aufstieg in der vergangenen Saison. Wir sind der große Außenseiter in der Liga“, sagt Coach Fabian Vitz, der im fünften Jahr beim TuS 07 unter Vertrag steht. Zwei der drei Absteiger stehen durch die Abmeldungen des SV Lürrip II und des 1. FC Viersen II bereits fest. Für den VfB Korschenbroich hat der Klassenerhalt höchste Priorität, aber der 2. Vorsitzende, Helmut Scheulen, hofft auf den neunten oder zehnten Platz in der Endabrechnung.

Doch davon war beim Auftakt im heimischen Waldstadion nichts von zu sehen. „Nach unserem Sieg im Kreispokal wollten wir die ersten fünfzehn, zwanzig Minuten dagegenhalten, um den VfB zum Nachdenken zu bringen“, sagte Vitz. „Korschenbroich hat in der vergangenen Saison verlernt zu verlieren und sollte einfach an die Pokalniederlage erinnert werden.“ Geschichte dreht sich