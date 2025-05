TuS Lemförde verpflichtet André de Cruzes Albuquerque – Rückkehr eines

Nur wenige Tage nachdem feststand, dass Paulo Albuquerque zur neuen Spielzeit das Traineramt der ersten Herren übernehmen wird, folgt nun auch sein Sohn André an die Stettiner Straße. Der vielseitige Offensivspieler ist beim TuS kein Unbekannter: Bereits in der Jugend sowie in früheren Herrenjahren lief er für den Verein auf. In der Aufstiegssaison 2022/23 war Albuquerque in der entscheidenden Schlussphase spielberechtigt und trug maßgeblich zur erfolgreichen Rückkehr in die Bezirksliga bei.

Mit der Rückkehr des 22-Jährigen, der unter anderem auch über Erfahrungen im offensiven Mittelfeld und auf den Flügeln verfügt, reagiert der TuS auf die angekündigten Abgänge von Francesco Schiavone und Giovanni Esposito. Die Vereinsführung erhofft sich durch seine Verpflichtung eine gezielte Verstärkung in der vordersten Reihe.