TuS Lemförde unterliegt unglücklich in Sulingen

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

Die erste Halbzeit war von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt, große Torchancen gab es auf beiden Seiten kaum. Umso bitterer war der Rückstand kurz vor der Pause. „In der 42. Minute spielen wir den Ball zu kurz zum Torwart zurück. Sulingen erläuft den Ball und geht 1:0 in Führung“, schilderte Schiavone die spielentscheidende Szene. „Wenn wir den Ball einfach ins Aus schlagen, gehen wir mit 0:0 in die Halbzeit.“

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich Lemförde um den Ausgleich und hatte durch Darius Leucian zwei gute Möglichkeiten. Auch Giovanni Esposito kam zu einer Halbchance. Doch statt des 1:1 fiel in der 81. Minute das 0:2 – erneut nach einem individuellen Fehler. „Ein langer Ball in unseren Sechzehner, unser Abwehrspieler schlägt den Ball nicht, verlässt sich darauf, dass der Torwart rauskommt. Der Stürmer von Sulingen schaltet am schnellsten und macht das 2:0.“