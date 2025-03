TuS Lemförde unter Zugzwang: Sieg in Heiligenfelde Pflicht

Besonders die Offensive der Gastgeber bereitet Schiavone Sorgen: "Sie haben mit Leo Wolf und Tamino Köhler zwei Spieler, die den Unterschied machen können. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen." Zudem erwartet der Trainer eine kämpferische Begegnung, in der spielerische Elemente nur bedingt zur Geltung kommen werden: "Der Platz in Heiligenfelde soll nicht der beste sein, also wird wohl nicht so viel Fußball möglich sein. Es wird für uns darum gehen, den Kampf anzunehmen, gut zu stehen und so wenig Torchancen wie möglich zuzulassen."