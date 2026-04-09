TuS Lemförde holt nächsten Rückkehrer für die Offensive

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der TuS Lemförde treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat mit Abdiwasac Sied Hassan den nächsten Neuzugang präsentiert. Der 19 Jahre alte Offensivspieler wechselt vom TuS Oppendorf zu den Löwen und ist damit bereits der dritte Spieler, der aus Oppendorf nach Lemförde kommt.

Sied Hassan ist vor allem in der Sturmspitze einsetzbar, kann aber auch über die Flügel agieren. Nach Darstellung des Vereins soll er mit seiner Schnelligkeit und seinem Ehrgeiz neue Impulse für die Offensive setzen. In Lemförde verbinden die Verantwortlichen mit dem jungen Angreifer daher die Hoffnung auf zusätzliche Variabilität im vorderen Bereich.

Besonders interessant ist der Transfer auch mit Blick auf die Vergangenheit des Neuzugangs. Abdiwasac Sied Hassan ist in Lemförde kein Unbekannter: In der B-Jugend spielte er für den JFV RWD, ehe er später in der A-Jugend zum TuS Lemförde zurückkehrte. Nun folgt die nächste Rückkehr zu den Löwen. Der Verein setzt damit erneut auf einen Spieler, der das Umfeld bereits kennt und zugleich noch über reichlich Entwicklungspotenzial verfügt.