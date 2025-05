TuS Lemförde hofft auf Schützenhilfe – und ein letztes Heimzeichen

Wenn der TuS Lemförde am Sonntag den SC Twistringen empfängt, könnte es sportlich bereits um nichts mehr gehen – oder aber um alles. Denn der 33. Spieltag beginnt für die Lemförder bereits einen Tag früher: „Sollte Marklohe gegen Haßbergen gewinnen, sind wir abgestiegen“, sagt Trainer David Schiavone mit nüchterner Klarheit. „Dann wird es für uns in dem Spiel um nichts mehr gehen – zumindest wäre der Klassenerhalt dann nicht mehr zu schaffen.“

Noch aber bleibt ein Funken Hoffnung. „Das Spiel Marklohe gegen Haßbergen findet schon am Samstagabend statt, dann wissen wir, ob wir Sonntag noch eine Chance haben“, so Schiavone. Sollte der SC Haßbergen ausgerechnet beim Tabellen-13. Marklohe einen Punkt holen, könnte Lemförde mit einem Sieg gegen Twistringen wieder hoffen – und sich möglicherweise in ein Endspiel am letzten Spieltag gegen Bassum retten.

Ungeachtet der Konstellation will Lemförde vor eigenem Publikum ein Zeichen setzen. „Es ist unser letztes Heimspiel – da wollen wir natürlich nochmal alles raussauen“, betont Schiavone. „Alleine für unsere treuen Zuschauer, aber auch für Spieler, die verabschiedet werden.“ Der Kader steht dabei nahezu komplett zur Verfügung: „Wir fahren mit voller Kapelle auf, nur ein, zwei Spieler fehlen verletzungs- oder berufsbedingt.“

Taktisch wird der Fokus auf Kompaktheit und Konterspiel liegen: „Twistringen ist offensiv sehr stark – das wissen wir. Da müssen wir schauen, dass wir die Offensive in den Griff kriegen, das wird ganz, ganz wichtig sein.“ Chancen sieht Schiavone dennoch: „Wenn wir gut stehen, eine gute Ordnung haben, dann können wir über Konter unsere Möglichkeiten bekommen.“

Ein Blick auf die jüngste Leistung unterstreicht den Optimismus: „Wenn wir die Leistung aus dem Spiel in Haßbergen bestätigen – da haben wir 6:1 gewonnen – dann ist auch gegen Twistringen was möglich.“ Auch das Hinspiel spricht für Lemförde: „Da lagen wir 0:2 hinten und haben noch 3:2 gewonnen – das zeigt, dass was drin ist.“

„Als Sportler will man immer um etwas spielen“

Dass die Mannschaft selbstbewusst in das möglicherweise letzte Heimspiel der Saison geht, steht für Schiavone außer Frage. „Wir hoffen natürlich, dass es für uns auch noch um etwas geht – als Sportler macht es immer mehr Spaß, wenn man in einem Wettbewerb noch etwas erreichen kann.“ Doch auch wenn am Samstagabend das Aus feststehen sollte, betont der Trainer: „Wir wollen das Spiel trotzdem gewinnen.“

Anstoß ist am Sonntag um 15:00 Uhr in Lemförde. Schon am Samstagabend fällt die Vorentscheidung.