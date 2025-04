TuS Lemförde geht im Kellerduell unter

Mit einem krachenden 2:9 ist der TuS Lemförde am Sonntag beim direkten Tabellennachbarn TuS Sulingen untergegangen. Im Abstiegskampf der Bezirksliga setzte es für das Team von Trainer David Schiavone nicht nur eine bittere Niederlage, sondern auch einen empfindlichen Rückschlag für Moral und Zuversicht.

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

„Das war ein absolutes Armutszeugnis und Arbeitsverweigerung, glaube ich, trifft es voll und ganz“, sagte Schiavone nach dem Schlusspfiff. Schon zur Pause lag seine Mannschaft mit 1:5 zurück – und fand auch in der zweiten Halbzeit keine Mittel gegen überlegene Sulingener.

„Wir haben die Gegentore immer nach dem gleichen Muster gefangen“, erklärte Schiavone. „Langer Ball über die Abwehrkette, über unsere rechte Seite – Fyn Hollmeyer hat, glaube ich, fünf Tore gemacht und zwei aufgelegt.“ Der Sulinger Offensivspieler konnte nahezu ungehindert agieren, weil Lemförde defensiv keine Korrekturen vornahm. „Wenn man nach dem zweiten oder dritten Gegentor nicht erkennt, dass man da anders verteidigen muss, dann ist das natürlich einfach schlecht“, urteilte der sichtlich frustrierte Coach.

Schiavone nahm in seiner Analyse kein Blatt vor den Mund. „TuS Sulingen war uns in allen Belangen überlegen“, sagte er. „Und wenn man so eine Leistung anbietet, fragt man sich als Trainer natürlich auch, ob man die Jungs noch erreicht.“

Ein Schlag – sportlich wie persönlich

Der Ausgang des Spiels war für Schiavone nicht nur sportlich eine Enttäuschung. „Das Ergebnis und die Art und Weise nagen an einem. Da macht man sich auch über die eigene Person Gedanken – das muss ich offen sagen.“ Er würdigte die Leistung des Gegners fair: „So geht Abstiegskampf – spielerisch, läuferisch, kämpferisch. Sie haben uns heute gezeigt, wie man da unten rauskommt.“

Bei allem Frust blickte der Trainer zumindest auf einen kleinen Lichtblick: Die bevorstehende Osterpause. „Das ist vielleicht das Einzige Gute an diesem Sonntag. Wir haben zwei Wochen Zeit, um dieses Spiel zu verdauen.“

Doch klar ist: Wenn Lemförde den Abstieg noch verhindern will, braucht es mehr als Regeneration – es braucht eine klare Reaktion. Und eine Mannschaft, die wieder zeigt, dass sie kämpfen will.