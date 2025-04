TuS Lemförde feiert späte Big Points gegen Steimbke

SV B-E Steim

„Es war ein sehr turbulentes Spiel, am Ende zum Glück mit dem glücklicheren Ende für uns“, sagte Schiavone nach dem Abpfiff. „Wir haben eine sehr gute Reaktion gezeigt auf die letzten beiden wirklich schlechten Ergebnisse und schlechten Spiele.“

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Charakter gezeigt – und belohnt worden

Dabei geriet TuS Lemförde zunächst in Rückstand. In der 17. Minute traf Luis Bernardo Oetting für die Gäste mit einem sehenswerten Distanzschuss zur 1:0-Führung. „Ein unglückliches Gegentor – aber auch ein geiles Tor, muss man ehrlich anerkennen“, so Schiavone. „Trotzdem haben wir darauf eine Reaktion gezeigt, und das freut mich besonders.“