TuS Lemförde empfängt Tabellenführer Bruchhausen-Vilsen

Der Tabellenführer wartet: Am Sonntag trifft der TuS Lemförde vor heimischem Publikum auf den Spitzenreiter SV Bruchhausen-Vilsen. Die Rollenverteilung scheint vor dem Anpfiff klar, dennoch gibt sich Lemfördes Trainer David Schiavone kämpferisch und hofft auf eine Überraschung. Auch Bruchhausen-Vilsens Coach Torsten Klein warnt vor einem schwierigen Auswärtsspiel.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

„Wenn der Tabellenführer kommt, dann ist es sicher eines der schwersten Spiele der Saison. Das ist, glaube ich, ganz klar“, stellt Schiavone nüchtern fest. Die Zahlen untermauern seine Einschätzung: 72 Tore in 22 Spielen sprechen für die offensive Durchschlagskraft der Gäste. „Die haben offensiv enorme Qualität, sind physisch sehr, sehr stark und bei Standardsituationen brandgefährlich“, analysiert der TuS-Coach.

Entsprechend legt Lemförde den Fokus auf eine kompakte Defensive und gezielte Entlastungsangriffe. „Es wird ganz, ganz wichtig sein, dass wir leidenschaftlich verteidigen, sehr laufstark sind und uns nicht verstecken“, betont Schiavone. Ziel sei es, „immer wieder Nadelstiche zu setzen“ und den Tabellenführer in Bedrängnis zu bringen.

Auch Torsten Klein zeigt vor dem Spiel großen Respekt für den Gegner: „Lemförde ist eine sehr erfahrene, sehr routinierte Mannschaft. Das wird ein unangenehmes Auswärtsspiel, sie werden sicherlich defensiv stark stehen. Da müssen wir den Dosenöffner erstmal finden.“

„Warum soll uns nicht auch ein Coup gelingen?"

Die Hoffnung auf ein unerwartetes Ergebnis nährt Schiavone auch mit Blick auf die jüngsten Spielverläufe in der Liga: „In den letzten Wochen gab es einige verrückte Ergebnisse. Warum soll uns nicht vielleicht auch der Coup gelingen?“ Für die Moral seiner Mannschaft wäre ein Punktgewinn von großer Bedeutung: „Mit ein bisschen Spielglück, mit ein bisschen Fortüne und der entsprechenden Leidenschaft ist vielleicht etwas möglich.“

Auf der anderen Seite lässt Torsten Klein keinen Zweifel an den Ambitionen des Spitzenreiters: „Wir fahren natürlich dahin und wollen unbedingt die drei Punkte.“ Auch die unfreiwillige Spielpause unter der Woche – bedingt durch ein defektes Flutlicht vor dem Duell gegen Drakenburg – verstärkt den Fokus auf die Partie: „Gestern Abend war es ärgerlich, wir haben uns warm gemacht, dann ging das Flutlicht nicht. Aber darum freuen wir uns umso mehr auf Sonntag.“

Unabhängig vom Ergebnis blickt der Trainer jedoch zuversichtlich auf die Leistung seiner Mannschaft: „Ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass wir eine gute Vorstellung abliefern werden. Was dann am Ende dabei rauskommt, wird man sehen.“

Anstoß der Partie ist am Sonntag um 15:00 Uhr in Lemförde. Die Favoritenrolle ist klar verteilt – doch der TuS Lemförde will alles daransetzen, den Spitzenreiter zumindest ins Wanken zu bringen. Und der SV Bruchhausen-Vilsen weiß, dass dazu volle Konzentration gefordert sein wird.