TuS Lemförde bindet mehrere Leistungsträger für die Saison 2026/2027

Der TuS Lemförde treibt die Personalplanungen für die Saison 2026/2027 voran. Insgesamt neun Spieler haben ihre Zusage gegeben und werden auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des Vereins tragen.
Mit Lennart Ebert bleibt ein zentraler Bestandteil des Mittelfelds im Team. Der 25-Jährige gehört seit der Saison 2018/2019 zur Mannschaft und übernimmt im Zentrum eine wichtige Rolle. Ebenfalls weiterhin Teil des Kaders ist Rechtsverteidiger Ozan Gören (23), der über die rechte Seite verteidigt. Komplettiert wird diese Personalentscheidung durch Linksverteidiger Emir Gören (19), der zur Winterpause der Saison 2024/2025 nach Lemförde gewechselt war.
Darüber hinaus haben auch Mathis Stahl, Vinzenz Halbsguth und Timur Gören ihre Verträge verlängert. Stahl, der im Winter 2024 aus Wagenfeld zum TuS kam, kommt in der laufenden Saison auf 17 Einsätze und drei Tore. Halbsguth ist offensiv flexibel einsetzbar und gehört ebenfalls weiterhin zum Aufgebot. Timur Gören verstärkt sowohl die Außenbahn als auch den Angriff und hat in der aktuellen Spielzeit bislang 15 Einsätze sowie zwei Treffer verbucht.
Auch drei erfahrene Spieler bleiben dem Verein erhalten. Vizekapitän Ferhat Gören (36) bleibt dem TuS Lemförde treu und übernimmt weiterhin eine zentrale Rolle im Mittelfeld. Torwart Patrick Schlüter (33), der vom TSV Brockum zum Verein gewechselt war, geht in seine zweite Saison beim TuS. Ergänzt wird das Trio durch Offensivspieler Darius Uibariu (33), der für seine Kreativität und seine Qualitäten als Freistoßspezialist bekannt ist. Derzeit muss der Offensivspieler jedoch aufgrund einer Knieverletzung pausieren, weshalb sich Mannschaft und Verein umso mehr darauf freuen, ihn bald wieder auf dem Platz zu sehen.
Mit den Vertragsverlängerungen setzt der TuS Lemförde für die Saison 2026/2027 auf eine Mischung aus Erfahrung, etablierten Stammspielern und jüngeren Akteuren.