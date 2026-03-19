TuS Lemförde bindet mehrere Leistungsträger für die Saison 2026/2027

Foto: Gabi Müller Sportfotografie

Der TuS Lemförde treibt die Personalplanungen für die Saison 2026/2027 voran. Insgesamt neun Spieler haben ihre Zusage gegeben und werden auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des Vereins tragen.

Mit Lennart Ebert bleibt ein zentraler Bestandteil des Mittelfelds im Team. Der 25-Jährige gehört seit der Saison 2018/2019 zur Mannschaft und übernimmt im Zentrum eine wichtige Rolle. Ebenfalls weiterhin Teil des Kaders ist Rechtsverteidiger Ozan Gören (23), der über die rechte Seite verteidigt. Komplettiert wird diese Personalentscheidung durch Linksverteidiger Emir Gören (19), der zur Winterpause der Saison 2024/2025 nach Lemförde gewechselt war.

Darüber hinaus haben auch Mathis Stahl, Vinzenz Halbsguth und Timur Gören ihre Verträge verlängert. Stahl, der im Winter 2024 aus Wagenfeld zum TuS kam, kommt in der laufenden Saison auf 17 Einsätze und drei Tore. Halbsguth ist offensiv flexibel einsetzbar und gehört ebenfalls weiterhin zum Aufgebot. Timur Gören verstärkt sowohl die Außenbahn als auch den Angriff und hat in der aktuellen Spielzeit bislang 15 Einsätze sowie zwei Treffer verbucht.