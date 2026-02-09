TuS Lemförde bindet Eigengewächs Charoni Zau für die Saison 2026/2027

lemfoerder_loewen - Instagram

Der TuS Lemförde hat seinen zweiten Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorgestellt: Mit Charoni Zau wechselt ein vielversprechendes Eigengewächs aus der A-Jugend der JSG Dümmerland in den Herrenbereich. Der 18-jährige Angolaner schafft damit den Sprung vom Jugend- in den Seniorenfußball und soll künftig das Offensivspiel der Lemförder bereichern.

Charoni ist auf beiden offensiven Außenbahnen flexibel einsetzbar und zeichnet sich insbesondere durch sein Tempo, seine Technik und seinen Mut im Eins-gegen-Eins aus. Damit bringt er Eigenschaften mit, die in der modernen Außenbahn gefordert sind, und ergänzt das bestehende Kaderprofil des TuS Lemförde optimal.

Der Verein betont die Bedeutung des Transfers als Zeichen der eigenen Jugendarbeit: „Es freut uns besonders, einen talentierten Spieler aus den eigenen Reihen im Kader für die kommende Saison begrüßen zu dürfen“, heißt es von Seiten des Clubs. Für Zau selbst ist der Schritt in den Herrenbereich ein wichtiger Meilenstein auf seinem fußballerischen Weg.