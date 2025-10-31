TuS Leimen gastiert in Erlenbrunn

Am 14. Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost ist der TuS Leimen zu Gast im #StadionamBrett. Die Gäste haben in den bisherigen 13 Spielen ziemlich alles durchlebt, was den Fußball im Amateurlager ausmacht. Nach dem siebten Spieltag zierte der TuS Leimen mit gerade zwei gesammelten Punkten das Tabellenende. Viele Experten fragten sich schon, was ist da los in Leimen. Doch der an allen Ecken aktive (Spieler-) Trainer Andreas Langner behielt die Ruhe, wusste er sowohl, dass gleich mehrere wichtige Spieler nicht zur Verfügung standen und sich dieses Problem mit der Zeit lösen würde. Es kam ganz genau so, Leimen schoß sich aus der Krise. Am achten Spieltag fuhr die Mannschaft beim FC Fischbach den ersten Saisonsieg ein und ließ nur eine Woche später mit einem Sieg über den Meisterschaftsfavoriten FV Münchweiler den zweiten Sieg folgen. Mittlerweile stehen 14 Punkte auf der Habenseite bei einem Torverhältnis von 24:34. Von einem möglichen Abstieg redet keiner mehr. Beste Torschützen sind Louis-Maurice Lahner mit 8 Treffern und Alexander Blum sowie Ronnie Gütermann mit jeweils 5 Toren. Die Mannschaft des SVE tut gut daran, dem Gegner den gebotenen Respekt zu erweisen. Dennoch ist auch klar, der SVE will mit einem weiteren Heimsieg Boden in der Tabelle gut machen. In der laufenden Saison konnte der SVE gerade in Heimspielen überzeugen. Dies sollen die Gäste zu spüren bekommen, denn mit einem Auswärtserfolg würde der TuS Leimen am SVE vorbeiziehen. Grundlage für einen Sieg ist eine konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung.