TuS Leese unterliegt in Stuhr mit 0:2

Der TuS Leese kann nicht an den Kantersieg aus dem Hinspiel anknüpfen und verliert in Stuhr verdient mit 0:2.

Die weite Auswärtsreise nach Stuhr hat sich für den TuS Leese nicht ausgezahlt. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage, mit der die Mannschaft die wohl längste Fahrt der Saison ohne Punkte antreten musste.

Dabei waren die Vorzeichen vor der Partie klar: Nach dem eindrucksvollen 9:2-Erfolg im Hinspiel war ein Duell auf Augenhöhe erwartet worden. Doch diesmal präsentierten sich die Gastgeber wacher und effizienter. Bereits in der 17. Minute gingen sie in Führung und legten damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Mit diesem Rückstand ging es auch in die Halbzeitpause.