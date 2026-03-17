TuS Leese unterliegt in Stuhr mit 0:2

Der TuS Leese kann nicht an den Kantersieg aus dem Hinspiel anknüpfen und verliert in Stuhr verdient mit 0:2.
Die weite Auswärtsreise nach Stuhr hat sich für den TuS Leese nicht ausgezahlt. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage, mit der die Mannschaft die wohl längste Fahrt der Saison ohne Punkte antreten musste.
Dabei waren die Vorzeichen vor der Partie klar: Nach dem eindrucksvollen 9:2-Erfolg im Hinspiel war ein Duell auf Augenhöhe erwartet worden. Doch diesmal präsentierten sich die Gastgeber wacher und effizienter. Bereits in der 17. Minute gingen sie in Führung und legten damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Mit diesem Rückstand ging es auch in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel versuchte der TuS Leese, mehr Kontrolle zu gewinnen und Druck auf das gegnerische Tor aufzubauen. Die Gäste bemühten sich, ins Spiel zurückzufinden, doch klare Torchancen blieben Mangelware.
Die erhoffte Wende blieb jedoch aus. Stattdessen nutzten die Gastgeber in der 82. Minute eine weitere Gelegenheit konsequent und erhöhten auf 2:0 – die Vorentscheidung. Wenig später beendete Schiedsrichter Luke Mach die Partie.
Für den TuS Leese steht damit eine schmerzhafte, aber letztlich verdiente Auswärtsniederlage zu Buche.
TV Stuhr – TuS Leese 1912 2:0
TV Stuhr: Daniel Lübben, Henri Fichtner (24. Niklas Oberbach), Finn Arnhold, Felix Harcon Schumann, Yannick Evers, Byron Lee Garcia, Benjamin Enoch Thies (65. Ozan Celik), Arlind Durguti (58. Tobias Lott), Pardes Khil, Jonah Hellmers, Karim Bockau (86. Boban Bojanic) - Trainer: Stephan Stindt
TuS Leese 1912: Christopher Hotze, Florian Dralle (61. Tristan Runge), Lennart Rabe (62. Malte Lohmeier), Marcel Hatzenbiller, Christian Stechmann (78. Julius Kluge), Lukas Stahlhut, Moritz Hunfeld, Niklas Wagner, Jannik Hintz (78. Till-Conrad Ebeling), Jonas Haberland, Max Sternberg (70. Kilian Meinhardt) - Trainer: Jörg Raake
Schiedsrichter: Luke Mach
Tore: 1:0 Jonah Hellmers (17.), 2:0 Karim Bockau (82.)