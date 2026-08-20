TuS Langerwehe will mindestens an Platz fünf anknüpfen

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Der TuS Langerwehe geht mit ambitionierten Zielen in die neue Bezirksliga-Saison. Nach Rang fünf in der vergangenen Spielzeit ist der Großteil der Mannschaft zusammengeblieben, gleichzeitig wurde der Kader gezielt verstärkt. Nicht ohne Grund wird Langerwehe von mehreren Trainern der Konkurrenz zum erweiterten Favoritenkreis gezählt. Trainer Tim Krumpen, der bereits seit der Saison 2019/20 an der Seitenlinie steht, hält sich mit großen Ansagen dennoch zurück.

Einen deutlichen Dämpfer gab es allerdings beim Turnier in Merken. „Leider hatten wir auch einen sehr schwachen Auftritt in Bolzheim. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, der uns einen kleinen Dämpfer gegeben hat“, erklärt Krumpen. Dieser Auftritt sei „absolut nicht in Ordnung“ gewesen. Entscheidend sei nun, die richtigen Lehren daraus zu ziehen.

Mit der bisherigen Vorbereitung zeigt sich Krumpen weitgehend zufrieden. Vor allem die Trainingsbeteiligung und das Engagement seiner Mannschaft hebt der Trainer positiv hervor. Auch das Trainingslager in Bütgenbach sowie ein Testspiel gegen Konzen hätten einen guten Eindruck hinterlassen.

Neu dazugekommen sind Aydin, Gehlen, Görich, Nwafor, Schoenen und Thomas. Krumpen sieht seinen Kader dadurch insgesamt stärker aufgestellt. „Ich würde sagen, dass wir uns in der Summe auf jeden Fall verstärkt haben, vor allem in der Breite des Kaders“, sagt der Trainer. Gleichzeitig sei es ein gutes Zeichen, dass ein Großteil der bisherigen Mannschaft dem Verein treu geblieben sei. „Das spricht auch immer für einen Verein. Darauf sind wir sehr stolz und sehr zufrieden damit.“ Gerade diese Mischung aus Kontinuität und gezielten Verstärkungen sorgt dafür, dass Langerwehe vor der Saison von mehreren Trainern als möglicher Kandidat für die oberen Tabellenplätze genannt wird.

Im Gegensatz zu einigen Ligakonkurrenten musste Langerwehe keinen vollständigen Umbruch bewältigen. Zwar verließen mit Barilov, Buhr, Krämer, Landers, Müller und Sklorz mehrere Spieler den Verein, der Kern der Mannschaft blieb jedoch erhalten.

„Wir wollen nicht schlechter werden“

Krumpen selbst formuliert die Zielsetzung bewusst etwas vorsichtiger, macht aber ebenfalls deutlich, dass die vergangene Saison als Maßstab dient. „Letztes Jahr sind wir letztendlich Fünfter geworden und ich trete grundsätzlich nicht an – und auch der Verein nicht – mit der Aussage, wir wollen schlechter werden“, erklärt der Trainer.

Mindestens der fünfte Platz soll demnach erneut erreicht werden. Gleichzeitig hofft Krumpen darauf, dass für seine Mannschaft möglicherweise noch etwas mehr möglich ist. Von Aufstiegsdruck möchte er dennoch nichts wissen. „Da ist jetzt kein Druck auf dem Kessel“, betont Krumpen. Vielmehr gehe es darum, eine gute Saison zu spielen und dabei einen attraktiven Fußball anzubieten. „Wir wollen schönen Fußball spielen und wir wollen, dass man uns auch gerne zuguckt.“ Dafür müsse seine Mannschaft allerdings weiterhin konzentriert arbeiten. Die Voraussetzungen scheinen angesichts des eingespielten Kerns und der Verstärkungen vorhanden zu sein.

Krumpen erwartet extrem ausgeglichene Liga

Einfach wird der Kampf um die oberen Plätze aus Sicht des Langerweher Trainers allerdings nicht. Krumpen schätzt die Bezirksliga erneut als äußerst stark und ausgeglichen ein. „Ich fand sie letztes Jahr schon extrem gut und ich finde sie auch dieses Jahr extrem gut“, erklärt er. Um sich am Ende im oberen Tabellenbereich wiederzufinden, brauche es vor allem Konstanz über die gesamte Spielzeit.

Im Rennen um die Spitzenplätze sieht Krumpen mehrere Konkurrenten. Viktoria Birkesdorf, Alemannia Lendersdorf, den SV Lövenich/Widdersdorf und den Horremer SV zählt er zu den Teams, denen er eine besonders gute Saison zutraut. Vor allem Horrem habe mit den bisherigen Testspielergebnissen auf sich aufmerksam gemacht. Als möglichen Überraschungskandidaten nennt Krumpen den VfL Sindorf. Dort könne möglicherweise mehr drin sein als noch in der vergangenen Saison. Dennoch möchte sich der Trainer nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. „Da kann alles passieren, die Liga ist so ausgeglichen und so stark“, sagt Krumpen. Entsprechend schwer sei es, vor Saisonbeginn klare Prognosen abzugeben.

Für Langerwehe selbst scheint die Ausgangslage dennoch vielversprechend. Der fünfte Platz der Vorsaison, ein weitgehend zusammengebliebener Kader und mehrere Verstärkungen lassen die Erwartungen steigen. Krumpen möchte daraus jedoch keinen zusätzlichen Druck entstehen lassen. Am Ende betont der Trainer noch eine weitere Sache für die kommende Saison: „Ich wünsche uns allen, den Zuschauern, Verantwortlichen, Spielern, Funktionären und Schiedsrichtern einfach eine tolle Saison. Schöne Spiele, faire Spiele und vor allem verletzungsfreie Spiele.“