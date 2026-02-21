TuS Langerwehe: Stabilität als Schlüssel für eine bessere Rückrunde

Langerwehe will sich im neuen Jahr tabellarisch verbessern. – Foto: Ayhan Gündüz

Zum Ende der Hinrunde zeigte die Formkurve klar nach oben. Zuvor schwankten die Leistungen allerdings deutlich: überzeugende Auftritte wechselten sich mit enttäuschenden Niederlagen ab. Trainer Tim Krumpen ordnet ein: „Ich denke, dass die Erwartungen vor der Saison und auch die Qualität, die wir im Kader haben, da schon ein bisschen höher waren. Letztendlich muss man aber auch sagen, dass die Bezirksliga 3 eine brutal starke Liga ist. Und es sind einfach sehr, sehr viele gute Mannschaften in der Liga vertreten.“

Mittlerweile scheint dieser Prozess deutlich weiter. Trotz der wechselhaften Hinrunde stimmt die Atmosphäre: "Wir haben eine coole Stimmung im Verein, nach dem Training, beim Training. Und das trotz der ja doch etwas schwierigeren Hinrunde.“

Der Saisonbeginn geriet zum Dämpfer. Drei Punkte aus den ersten fünf Spielen – nach Rang sechs in der Vorsaison hatte das in Langerwehe kaum jemand kommen sehen. Dabei sorgte der Klub mit der Verpflichtung von Stephan Salger, der zuvor noch in der Regionalliga West spielte, zunächst für Aufsehen. Doch nicht nur er, auch weitere Neuzugänge brauchten Zeit, um sich einzufügen. "Da musste sich erstmal alles finden“, schildert Krumpen.

Starker Jahresabschluss macht Mut

Vor allem die letzten Wochen des Fußballjahres 2025 geben Anlass zur Zuversicht. Drei Spiele in Folge blieb Langerwehe ungeschlagen – darunter ein 1:0 gegen den SC Elsdorf sowie ein spektakuläres 4:4 gegen den Horremer SV. "Da war ich wirklich stolz auf die Jungs, wie sie da alles reingehauen haben. Um da nachher noch einen Punkt zu holen und vielleicht noch zu gewinnen“, erinnert sich Krumpen.

Offensivkraft bewies das Team auch im Kreispokal gegen Alemannia Lendersdorf: In einer torreichen Partie setzte sich der TuS mit 4:3 durch und zog in die nächste Runde ein.

Den positiven Schwung – gepaart mit einer guten Vorbereitung – will Langerwehe nun in die Rückrunde tragen. Krumpen formuliert klare Schwerpunkte: "Wir wollen stabiler werden. Wir wollen eine bessere Rückrunde spielen – punktetechnisch als die Hinrunde, dafür hauen wir alles rein. Wo das letztendlich tabellarisch dann endet, müssen wir sehen. Aber letztendlich wollen wir es einfach weiter verbessern. Selbstverständnis reinkriegen, Aggressivität reinkriegen.“

Dann sollen Ausrutscher wie die Niederlagen gegen die JSG Erft (1:4) oder den SV Weiden möglichst ausbleiben. Große Sorgen um den Klassenerhalt muss sich der TuS zwar nicht machen – bestätigt sich jedoch der Aufwärtstrend aus den letzten Hinrundenspielen, könnte der Blick in der Tabelle durchaus noch ein paar Plätze nach oben gehen.