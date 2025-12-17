Tim Krumpen geht in seine siebte Saison beim TuS Langerwehe. – Foto: TuS Langerwehe

TuS Langerwehe setzt auf Kontinuität: Krumpen und Semrau verlängern Cheftrainer bleibt bis 2027 – auch die Zweite bindet ihren Erfolgstrainer Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 3 Langerwehe Tim Krumpen Andreas Semrau

Der TuS Langerwehe hat frühzeitig zentrale Weichen für die kommenden Spielzeiten gestellt und setzt auf Kontinuität. Sowohl Tim Krumpen, Cheftrainer der ersten Mannschaft, als auch Andreas Semrau, Trainer der zweiten Mannschaft, haben ihre auslaufenden Verträge verlängert und bleiben dem Verein bis mindestens zur Saison 2026/2027 erhalten.

Krumpen bleibt das Gesicht der Ersten Für die erste Mannschaft ist die Vertragsverlängerung von Tim Krumpen (37) ein klares Bekenntnis zum eingeschlagenen Weg. Der Coach ist bereits seit der Saison 2019/20 für den TuS verantwortlich. Aktuell steht Langerwehe mit 22 Punkten aus 15 Spielen auf dem neunten Tabellenplatz der Bezirksliga Staffel 3. Seit der Spielzeit 2015/16 gehört der Verein ununterbrochen der Bezirksliga an.

Präsident Michael Hilgers zeigt sich hochzufrieden mit der Entscheidung: „Tim passt perfekt zu unserer Mannschaft und zu unserem TuS. Deshalb sind wir extrem glücklich, dass er den Weg weiter mit uns geht und komplett von unserem Verein überzeugt ist.“ Die Vereinsführung hebt insbesondere die sportliche Entwicklung, den Umgang mit der Mannschaft und die starke Identifikation Krumpens mit dem TuS hervor. In der Mitteilung heißt es, Krumpen stehe für „modernen, ambitionierten und leidenschaftlichen Fußball“, habe klare Ideen und schaffe gemeinsam mit seinem Team stabile Strukturen – sportlich wie menschlich.

„Die Entwicklung auf und neben dem Platz stimmt uns mega zufrieden. Wir merken, dass hier etwas richtig zusammenwächst. Unser Verein, unser Umfeld und unsere Infrastruktur machen den TuS 08 zu einer tollen Adresse in der Region“, betont auch Präsident Hilgers die positive Gesamttendenz. Veränderungen im Trainerteam – mit Augenmaß Kontinuität gibt es auch im erweiterten Trainerteam. Co-Trainer Stephan Salger bleibt dem Verein erhalten, wird sich aufgrund seines dualen Studiums künftig jedoch stärker auf seine Rolle als Spieler konzentrieren. Seine Erfahrung und Präsenz sollen der Mannschaft weiterhin zugutekommen. Die vakante Co-Trainer-Position will der Verein „in aller Ruhe“ neu besetzen. Die frühe Vertragsverlängerung verschafft dem TuS laut Vorstand erhebliche Planungssicherheit. Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft bereits, ein ausführlicher Statusbericht soll Anfang Januar folgen.

Auch Andreas Semrau bleibt dem TuS erhalten. – Foto: TuS Langerwehe