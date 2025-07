TuS Langerwehe landet Transfer-Coup: Ex-Profi wird spielender Co

Der TuS 08 Langerwehe sorgt in der Bezirksliga mit einer Verpflichtung für Aufsehen, die weit über die regionalen Grenzen hinausstrahlt: Stephan Salger, langjähriger Bundesliga-Profi, wechselt als spielender Co-Trainer in den Kreis Düren. Nach dem Ende seiner beeindruckenden Profikarriere schlägt der gebürtige Dürener damit ein neues Kapitel in seiner Fußballlaufbahn auf.

Der heute 35-Jährige war im Frühjahr offiziell vom 1. FC Köln verabschiedet worden. Dort hatte Salger, der seine fußballerische Laufbahn 2002 in der Kölner Akademie begann, bis zuletzt als Führungsspieler der U21 agiert und zahlreiche Talente beim Übergang in den Seniorenbereich begleitet. Zuvor war er unter anderem bei Arminia Bielefeld prägende Figur: Von 2012 bis 2020 absolvierte der 1,85 Meter große Innenverteidiger 247 Partien für die Ostwestfalen, stieg mit ihnen 2015 in die 2. Bundesliga auf und feierte 2020 den Sprung in die Bundesliga.

Nach zwei Jahren beim TSV 1860 München in der 3. Liga kehrte Salger 2022 ans Geißbockheim zurück, um seine Laufbahn als erfahrener Führungsspieler ausklingen zu lassen. Insgesamt bringt der Routinier 480 Pflichtspiele in allen deutschen Profiligen mit – darunter Einsätze in der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga, im DFB-Pokal und in der Regionalliga West.