TuS Langerwehe: Es soll besser als Platz fünf werden von Sebastian Adriany · Heute, 06:31 Uhr · 0 Leser

Will mit seinem Team noch häufiger jubeln als in der vergangenen Saison: Langerwehes Trainer Tim Krumpen (r.). – Foto: FuPa/Manfred Heyne

Fußball-Bezirksliga 3: Der Trainer sieht TuS Langerwehe qualitativ besser aufgestellt. Favoriten sind für ihn aber andere Teams.

Fünf unvollständige Sätze, 22 Vereinsverantwortliche, die sie vervollständigen: Vor dem Start der Fußball-Bezirksliga haben wir uns bei den Teams in unserer Region umgehört. Dieses Mal dabei: Tim Krumpen, Trainer des TuS Langerwehe. Favoriten sind für mich...

...Viktoria Birkesdorf, da sie sich hochkarätig verstärkt haben, Alemannia Lendersdorf und der SV Lövenich/Widdersdorf aufgrund seiner vergangenen Spielzeit. Das Überraschungsteam wird...