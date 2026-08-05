TuS Langerwehe: Es soll besser als Platz fünf werden

Fußball-Bezirksliga 3: Der Trainer sieht TuS Langerwehe qualitativ besser aufgestellt. Favoriten sind für ihn aber andere Teams.
Fünf unvollständige Sätze, 22 Vereinsverantwortliche, die sie vervollständigen: Vor dem Start der Fußball-Bezirksliga haben wir uns bei den Teams in unserer Region umgehört. Dieses Mal dabei: Tim Krumpen, Trainer des TuS Langerwehe.
Favoriten sind für mich...
...Viktoria Birkesdorf, da sie sich hochkarätig verstärkt haben, Alemannia Lendersdorf und der SV Lövenich/Widdersdorf aufgrund seiner vergangenen Spielzeit.
Das Überraschungsteam wird...
...die JSG Erft, der VfL Sindorf oder der SC Kreuzau.
Am meisten gespannt bin ich darauf...
...,wer sich in dieser starken Liga durchsetzen wird.
Meine Mannschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem...
...qualitativ verstärkt.
Ich bin zufrieden, wenn mein Team am Ende der Saison...
...besser ist als letzte Saison (Platz fünf, 47 Punkte).
Zugänge: Sascha Schoenen (Bergrath), Fabrice Görich (Wenau), Joshua Nwafor (SV Eilendorf U19), Dwight Thomas (Verlautenheide), Mehmet Aydin (FV Eschweiler), Luca Gehlen (Breinig)
Abgänge: Justin Müller (FV Eschweiler), Yannik Böhr (Hertha Rheidt), Marc Barilov (FC Düren 77), Brian Sklorz, Jan Krämer, Nevio Landers (alle unbekannt)
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de