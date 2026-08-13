TuS Kranenburg möchte endlich einmal mittendrin im Titelrennen sein Unter Regie von Trainer Markus Verkühlen hat die Mannschaft erst ein Meisterschaftsspiel verloren. Auch der starke Auftritt im Kreispokal gegen den Bezirksligisten SV Rindern sorgt für Optimismus beim B-Ligisten. von RP / Peter Nienhuys · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Kranenburg startet in die Saison – Foto: Sylwia Kopeć

Der TuS Kranenburg hat eine turbulente Saison hinter sich. Erst legte der B-Ligist in der Gruppe 1 einen desolaten Start hin, hatte nach sieben Spieltagen zwei Punkte auf dem Konto und stand auf einem Abstiegsplatz. Spielertrainer Aleh Putsila musste gehen, das Interims-Trainerduo Lasse Jansen und René Timmer führte die Mannschaft zunächst in sichere Gefilde.

Nach der Winterpause übernahm Markus Verkühlen das Kommando. Unter seiner Regie gab es in 13 Spielen nur eine einzige Niederlage (1:3 beim SV Grieth) – in der Endabrechnung sprang trotz des Katastrophenstarts noch Platz fünf heraus. Die starke Rückrundenbilanz lässt den Grenzklub von einer erfolgreichen Zukunft träumen. In den vergangenen vier Spielzeiten landete der TuS Kranenburg stets unter den besten Fünf. Die Mannschaft war allerdings nur oben dabei, jedoch nicht mittendrin im Kampf um die Meisterschaft. Rekordverdächtig großer Kader Das könnte sich ändern. Zumindest steht Trainer Verkühlen schon einmal ein rekordverdächtiger Kader mit 30 Spielern und zwei Torhütern zur Verfügung. Vom A-Liga-Absteiger und künftigen Ligarivalen SV Nütterden kommen Cedric Dinnessen, Lukas Nienhaus und Alexander Reinders, Fabian Cox war zuletzt für den A-Ligisten 1. FC Kleve II am Ball und zählte am Bresserberg durchaus zum Stammpersonal. Aus der eigenen Jugend rücken vier Talente auf, darunter der talentierte Torhüter Felix Ricken.