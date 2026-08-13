TuS Kranenburg möchte endlich einmal mittendrin im Titelrennen sein

Der TuS Kranenburg hat eine turbulente Saison hinter sich. Erst legte der B-Ligist in der Gruppe 1 einen desolaten Start hin, hatte nach sieben Spieltagen zwei Punkte auf dem Konto und stand auf einem Abstiegsplatz. Spielertrainer Aleh Putsila musste gehen, das Interims-Trainerduo Lasse Jansen und René Timmer führte die Mannschaft zunächst in sichere Gefilde.
Nach der Winterpause übernahm Markus Verkühlen das Kommando. Unter seiner Regie gab es in 13 Spielen nur eine einzige Niederlage (1:3 beim SV Grieth) – in der Endabrechnung sprang trotz des Katastrophenstarts noch Platz fünf heraus. Die starke Rückrundenbilanz lässt den Grenzklub von einer erfolgreichen Zukunft träumen. In den vergangenen vier Spielzeiten landete der TuS Kranenburg stets unter den besten Fünf. Die Mannschaft war allerdings nur oben dabei, jedoch nicht mittendrin im Kampf um die Meisterschaft.
Das könnte sich ändern. Zumindest steht Trainer Verkühlen schon einmal ein rekordverdächtiger Kader mit 30 Spielern und zwei Torhütern zur Verfügung. Vom A-Liga-Absteiger und künftigen Ligarivalen SV Nütterden kommen Cedric Dinnessen, Lukas Nienhaus und Alexander Reinders, Fabian Cox war zuletzt für den A-Ligisten 1. FC Kleve II am Ball und zählte am Bresserberg durchaus zum Stammpersonal. Aus der eigenen Jugend rücken vier Talente auf, darunter der talentierte Torhüter Felix Ricken.
So etwas wie der verlängerte Arm auf dem Platz ist der spielende Co-Trainer Lasse Jansen, um die Schnapper kümmert sich Torwarttrainer Sebastian Borys. Eine ganz wichtige Rolle spielt als wahres TuS-Urgestein auch Betreuer Detlef Janßen. „Er ist ein faszinierender, angenehmer Mensch und kommt auch fast zu jedem Training", sagt der 58-jährige Coach, der selbst als Torhüter für den TuS Kranenburg in der Bezirksliga auflief. Später wurde er Jugendtrainer beim TuS sowie beim 1. FC Kleve. „Einen Teil der heutigen Mannschaft habe ich schon als Kinder beim TuS trainiert. Nun trainiere ich sie als Erwachsene", so Verkühlen.
Vor dem Saisonauftakt – am Sonntag ist ab 15.30 Uhr der BV/DJK Kellen II zu Gast – zeigt sich der Coach mit dem Verlauf der Vorbereitung zufrieden. „Es macht mir viel Spaß mit den Jungs, alle ziehen richtig gut mit. Wir haben eine gute Altersstruktur. Wir wollen strukturierten Fußball spielen. Unsere Stärke liegt in der Abwehr, wir wollen mit Umschaltspiel gegen den Ball agieren", so Verkühlen.
Diese Taktik hätte in der ersten Runde um den Kreispokal um ein Haar zum Erfolg geführt. Nach starker Leistung hatte der TuS Kranenburg gegen den ambitionierten Bezirksligisten SV Rindern mit 0:1 das Nachsehen. Zum Favoritenkreis zählt Verkühlen unter anderem die Lokalrivalen SV Nütterden und SV Schottheide-Frasselt. „Wir wollen einen guten Start hinlegen, danach sehen wir, wohin die Reise geht“, sagt er.