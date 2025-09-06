TuS Koblenz unterstreicht Tabellenführung

Die Schängel-Truppe marschiert. TuS Koblenz baute am Samstag mit dem 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim FC Hertha Wiesbach auf drei Zähler gegenüber dem FV 07 Engers aus, weil die Neuwieder sich zu Hause vom SV Gonsenheim 1:1 (1:0) trennte. Die mehr als 200 Gäste-Fans unter den 450 Zuschauern mussten im ProWin-Stadion im Eppelborner Gemeindeteil auch nicht lange warten, schon nach neun Minuten gelang Lukas Tuchscherer die Führung. Das Team vom "Deutschen Eck" zeigte sich in vielen Belangen besser, versäumte aber zunächst, das Ergebnis auszubauen. Erst im zweiten Durchgang machten der Ex-Zweitligist ernst. Masahiro Fujiwara traf zunächst aus dem Spiel heraus (62.) und versenkte sieben Minuten später auch noch einen Strafstoß. Die Saarländer wehrten sich tapfer, hatten aber im ganzen Spielverlauf kaum Chancen auf ein Tor, die Gäste spielten die Begegnung souverän zu Ende.

Hertha-Trainer Michael Petry sagte nach dem Spiel: "Sie waren auf jeden Fall besser, ob es jetzt zwei oder drei Tore waren, spielt dann auch keine Rolle mehr. Wir haben ihnen ja auch das zweite Tor vorgelegt. Das darf auf dem Niveau nicht passieren. Das ist aber kein Thema für uns, wir haben damit kein Problem. Wir haben andere Ansprüche. andere Ambitionen. Es ist zu Recht eine Spitzenmannschaft. Sie waren agiler, in den Zweikämpfen, sie waren Wir hatten auch ein paar gute Ballgewinne, aber wir haben es nicht fertig gespielt. Nach dem 0:2 hat man gemerkt, dass es nicht reicht. Man muss so ein Spiel lange offen halten mit einem Tor Rückstand, dann kann man in 20, 30 Minuten was machen. aber wir haben es hergeschenkt. Sie waren vorige Saison unter den ersten Vier, das werden sie auch dieses Jahr sicher schaffen. Kilian Staroscik war heute ja schon wieder kurz dabei, Edonis Metaj war krank, Alexio Brauer hat sich wieder an einer Rippe verletzt. Kilian und Edonis sind wichtige Spieler, es wäre gut, wenn sie dann beim nächsten Highlight-Spiel gegen den FV Eppelborn am kommenden Freitag dabei wären".