TuS Koblenz unterstreicht Tabellenführung

TuS Koblenz will es in dieser Oberliga-Runde anscheinend wissen. Der Spitzenreiter unterstrich seine Tabellenführung beim 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim FC Hertha Wiesbach. Die gut 200 Gästefans unter den 450 Zuschauern konnten zudem erfreut registrieren, dass Verfolger FV Engers beim 1:1 (1:0) gegen den SV Gonsenheim Punkte hergegeben hat und der Vorsprung in der Tabelle somit auf drei Zähler anwuchs.
Die Schängel-Truppe marschiert. TuS Koblenz baute am Samstag mit dem 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim FC Hertha Wiesbach auf drei Zähler gegenüber dem FV 07 Engers aus, weil die Neuwieder sich zu Hause vom SV Gonsenheim 1:1 (1:0) trennte. Die mehr als 200 Gäste-Fans unter den 450 Zuschauern mussten im ProWin-Stadion im Eppelborner Gemeindeteil auch nicht lange warten, schon nach neun Minuten gelang Lukas Tuchscherer die Führung. Das Team vom "Deutschen Eck" zeigte sich in vielen Belangen besser, versäumte aber zunächst, das Ergebnis auszubauen. Erst im zweiten Durchgang machten der Ex-Zweitligist ernst. Masahiro Fujiwara traf zunächst aus dem Spiel heraus (62.) und versenkte sieben Minuten später auch noch einen Strafstoß. Die Saarländer wehrten sich tapfer, hatten aber im ganzen Spielverlauf kaum Chancen auf ein Tor, die Gäste spielten die Begegnung souverän zu Ende.
Hertha-Trainer Michael Petry sagte nach dem Spiel: "Sie waren auf jeden Fall besser, ob es jetzt zwei oder drei Tore waren, spielt dann auch keine Rolle mehr. Wir haben ihnen ja auch das zweite Tor vorgelegt. Das darf auf dem Niveau nicht passieren. Das ist aber kein Thema für uns, wir haben damit kein Problem. Wir haben andere Ansprüche. andere Ambitionen. Es ist zu Recht eine Spitzenmannschaft. Sie waren agiler, in den Zweikämpfen, sie waren Wir hatten auch ein paar gute Ballgewinne, aber wir haben es nicht fertig gespielt. Nach dem 0:2 hat man gemerkt, dass es nicht reicht. Man muss so ein Spiel lange offen halten mit einem Tor Rückstand, dann kann man in 20, 30 Minuten was machen. aber wir haben es hergeschenkt. Sie waren vorige Saison unter den ersten Vier, das werden sie auch dieses Jahr sicher schaffen. Kilian Staroscik war heute ja schon wieder kurz dabei, Edonis Metaj war krank, Alexio Brauer hat sich wieder an einer Rippe verletzt. Kilian und Edonis sind wichtige Spieler, es wäre gut, wenn sie dann beim nächsten Highlight-Spiel gegen den FV Eppelborn am kommenden Freitag dabei wären".
TuS-Trainer Michael Stahl meinte: "Wir haben uns im Vorfeld damit beschäftigt, dasss Wiesbach als Aufsteiger von vier Heimspielen drei gewonnen hat, da ist schon Qualität vorhanden. Wir wussten schon, dass das hier eine schwierige Aufgabe wird. Wir haben einen sehr guten Auftritt von uns gesehen. Wir wissen, dass sie beim Umschalten über Pascal Piontek gefährlich sind. Und sie sind bei Standards sehr gut. Es sah lange souverän aus, wir hatten viele Chancen. Es war absolut verdient. Wiesbach bleibt in der Liga, weil sie robust sind. Man schaut auf uns, aber wir wissen auch um unsere finanzielle Situation. Wir haben einen 17-jährigen eingewechselt, der seine Sache gut machte, da kann man nicht von einem natürlichen Aufsteiger reden, wir müssen uns jedes spiel und jeden Punkt hart erarbeiten. Wir haben die Fans im Rücken, das ist vielleicht unser Plus. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir 16 von 18 Punkten geholt haben. Wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten von Kaiserslautern oder Pirmasens. Wir sind aber trotzdem ambitioniert und wollen da oben bleiben. Was man hat, das hat man, deshalb ist der Sieg heute auch wieder eminent wichtig. Was man am Anfang der Saison sammelt, davon zehrt man später. Wir sind letzte runde hinterhergelaufen. Jetzt wollen wir es von vorne aufbauen. Der gesperrte Tomoya Kurogi und der verletzte Tim Thielen könnten gegen Dudenhofen zurück kommen.
Für Wiesbach geht es bereits am kommenden Freitag um 19 Uhr auf dem eigenen Platz mit dem Gemeinde-Derby gegen den FV Eppelborn weiter. TuS Koblenz kann am darauf folgenden Sonntag um 14 Uhr den FV Dudenhofen im Stadion Oberwerth (Jupp-Gauchel-Str.) empfangen.