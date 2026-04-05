TuS Koblenz und Eintracht Trier spielen Finale im Moselstadion

– Foto: Sebastian J. Schwarz

Zwei Auswärtssiege, zwei Favoritensiege – und ein ganz besonderes Finale: Am gestrigen Mittwochabend haben Oberligist TuS Koblenz und Regionalligist SV Eintracht Trier ihre Halbfinalpartien im Bitburger Rheinlandpokal gewonnen und damit das Endspiel erreicht. Die TuS gewann mit 4:1 bei Rheinlandligist FC Bitburg, während die Eintracht mit 3:1 bei Oberligist FC Emmelshausen-Karbach erfolgreich war.

Somit werden die TuS Koblenz und der SV Eintracht Trier 05 im Finale um den Bitburger Rheinlandpokal aufeinandertreffen – so lautete die Begegnung im Endspiel übrigens letztmals im Jahr 2017. Das diesjährige Finale wird am Pfingstsamstag, 23. Mai, stattfinden, die Uhrzeit ist noch offen. Aus sicherheitstechnischen Gründen wird das Spiel nach Angaben des veranstaltenden Fußballverbands Rheinland im Moselstadion in Trier ausgetragen: "Zum aktuellen Zeitpunkt können dort die Abläufe für diese Finalpaarung am besten gesteuert und abgesichert werden." Der Start des Ticketvorverkaufs ist für den 23. April geplant.