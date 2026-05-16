TuS Kleines Wiesental verlängert mit Trainerteam

Cheftrainer Benjamin Bechtel und unser spielender Co-Trainer Marcel Jenniges haben ihre Zusage für eine weitere Saison beim TuS Kleines Wiesental gegeben.

Gerade in einer Phase des Umbruchs freuen wir uns, weiterhin auf Kontinuität, Leidenschaft und Zusammenhalt setzen zu können. Die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Monaten zeigt, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind.