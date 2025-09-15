TuS Kleines Wiesental setzt seinen perfekten Saisonstart fort

Ligarückkehrer TuS Kleines Wiesental hat die Euphorie nach dem Aufstieg in die neue Saison mitgenommen und feierte im dritten Spiel den dritten Sieg. 3:1 hieß es nach dem Heimspiel gegen den FC Wallbach. Gästetrainer Ismail Palit war angetan vom Spiel beider Teams, sah aber die Leistung von Schiedsrichter Joachim Hahne kritisch. Der Unparteiische hatte Wallbach einen möglichen Elfmeter nach einem Foul an Yunus Kilic verweigert.

