Allgemeines
Michael Kuttler (rechts, hier für den FC Zell im Landesliga-Duell gegen den SV Au-Wittnau im Einsatz) ist mit höherklassiger Erfahrung zum TuS Kleines Wiesental zurückgekehrt. Beim 3:1-Sieg gegen den FC Wallbach erzielte er alle drei Tore des Aufsteigers. – Foto: Matthias Konzok
TuS Kleines Wiesental setzt seinen perfekten Saisonstart fort
In der Fußball-Kreisliga A West behält Aufsteiger TuS Kleines Wiesental seine weiße Weste.
Neuling TuS Binzen II fährt den ersten Sieg ein. Ein Torfeuerwerk brennt der SV Karsau ab.
Ligarückkehrer TuS Kleines Wiesental hat die Euphorie nach dem Aufstieg in die neue Saison mitgenommen und feierte im dritten Spiel den dritten Sieg. 3:1 hieß es nach dem Heimspiel gegen den FC Wallbach. Gästetrainer Ismail Palit war angetan vom Spiel beider Teams, sah aber die Leistung von Schiedsrichter Joachim Hahne kritisch. Der Unparteiische hatte Wallbach einen möglichen Elfmeter nach einem Foul an Yunus Kilic verweigert.