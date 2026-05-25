TuS Kleines Wiesental holt Schaub und Linsin vom SV Hasel

Der TuS Kleines Wiesental kann die nächsten beiden Neuzugänge für die kommende Saison präsentieren. Vom SV Hasel wechseln mit Jan Schaub und Jakob Linsin zwei Leistungsträger ins Wiesental.

Mit Jan Schaub verstärkt ein defensivstarker Spieler den TuS, der sich besonders in der Innenverteidigung wohlfühlt und dort für zusätzliche Stabilität sorgen soll. Jakob Linsin bringt als Kapitän des SVH nicht nur Qualität, sondern auch wichtige Führungsstärke mit. Auf dem Flügel fühlt er sich sowohl offensiv als auch defensiv zuhause.