TuS Kleines Wiesental holt Peter Krieg und Michael Kuttler

Es hatte sich zuletzt abgezeichnet, nun ist es fix: Peter Krieg und Michael Kuttler schließen sich dem TuS Kleines Wiesental an. Der Abgang des Duos vom Bezirksligisten FC Zell stand bereits fest, offen blieb zuletzt nur das Ziel. So waren Krieg und Kuttler auch beim Landesligisten TuS Binzen im Gespräch gewesen. Letztlich entschieden sich die beiden Fußballer für den Kreisliga-A-Aufsteiger.

Für den 25-jährigen Kuttler ist es die Rückkehr zu seinem Heimatverein, für den er in seinen ersten beiden Aktivjahren in 47 Kreisliga-A-Spielen stolze 41 Tore erzielt hatte. Anschließend sammelte der Offensivakteur mehrere Jahre Landesliga-Erfahrung bei der Spvgg. Untermünstertal - unterbrochen durch ein Intermezzo beim damaligen Oberligisten FV Lörrach-Brombach - und schließlich beim FC Zell. Für die Wiesentäler steuerte er in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison 13 Tore und sieben Vorlagen in 17 Einsätzen bei.