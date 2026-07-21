Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
TuS Kleines Wiesental: "Beim Feiern unbändigen Willen gezeigt"
Der Kapitän spricht über treue Betreuer und Linienläufe.
Die Fußballer des TuS Kleines Wiesental feiern in der Kreisliga A den Durchmarsch. Der Kapitän spricht über treue Betreuer und Linienläufe.
In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der TuS Kleines Wiesental − Aufsteiger in die Bezirksliga. 2024 in die Fußball-Kreisliga B abgestiegen, stand der Aufsteiger ab dem zehnten Spieltag an der Spitze der Kreisliga A West und wird nun erstmals in der Vereinsgeschichte Bezirksliga spielen. Kapitän Tobias Wagner blickt auf die Meistersaison zurück. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.