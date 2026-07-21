 2026-07-21T12:15:24.401Z

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TuS Kleines Wiesental: "Beim Feiern unbändigen Willen gezeigt"

Der Kapitän spricht über treue Betreuer und Linienläufe.

von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser
Erstmals Bezirksliga: Eric Trefzer (links) und der TuS Kleines Wiesental steigen als Meister der Kreisliga A West auf.
Erstmals Bezirksliga: Eric Trefzer (links) und der TuS Kleines Wiesental steigen als Meister der Kreisliga A West auf. – Foto: Matthias Konzok

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Die Fußballer des TuS Kleines Wiesental feiern in der Kreisliga A den Durchmarsch. Der Kapitän spricht über treue Betreuer und Linienläufe.

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