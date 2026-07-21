TuS Kleines Wiesental: "Beim Feiern unbändigen Willen gezeigt"

Erstmals Bezirksliga: Eric Trefzer (links) und der TuS Kleines Wiesental steigen als Meister der Kreisliga A West auf. – Foto: Matthias Konzok

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der TuS Kleines Wiesental − Aufsteiger in die Bezirksliga. 2024 in die Fußball-Kreisliga B abgestiegen, stand der Aufsteiger ab dem zehnten Spieltag an der Spitze der Kreisliga A West und wird nun erstmals in der Vereinsgeschichte Bezirksliga spielen. Kapitän Tobias Wagner blickt auf die Meistersaison zurück. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.