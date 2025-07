TuS Kleines Wiesental: 16 Jugendspieler wechseln in den Aktiv-Bereich

Der TuS Kleines Wiesental kann in diesem Jahr einen bedeutenden Erfolg in seiner Nachwuchsarbeit verzeichnen: 16 Jugendspieler schaffen den Sprung aus dem Jugendbereich in den Aktivbereich des Vereins.

„Wir freuen uns sehr über diese Entwicklung“ erzählt TuS-Sportchef Lukas Kasimir . „Es zeigt, dass sich unsere engagierte Jugendarbeit auszahlt.“

Der Übergang so vieler junger Spieler in den Aktivenbereich ist nicht nur sportlich ein großer Gewinn, sondern auch ein starkes Signal für die Zukunft des Vereins. In einer Zeit, in der viele Clubs mit Nachwuchsproblemen kämpfen, setzt der TuS damit ein klares Zeichen für Kontinuität, Zusammenhalt und nachhaltige Vereinsentwicklung.

Der Verein bedankt sich bei allen Trainern, Betreuern, Eltern und Unterstützern, die diesen Weg möglich gemacht haben – und wünscht den jungen Spielern einen erfolgreichen Start bei den Aktiven.