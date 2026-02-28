TuS Kleefeld setzt auf Wiedergutmachung

– Foto: Thies Meyer

Für den TuS Kleefeld steht am Sonntag der 21. Spieltag an. Nach der knappen Niederlage am vergangenen Wochenende gegen TuS Altwarmbüchen 1954 richtet sich der Blick wieder nach vorn. Auf eigener Anlage an der Kleestraße soll eine Reaktion folgen.

In der Trainingswoche lag der Schwerpunkt nach Angaben aus dem Umfeld der Mannschaft auf den grundlegenden Tugenden. Teamgeist, Zusammenhalt und Intensität in den Zweikämpfen standen im Mittelpunkt. Die Partie gegen Altwarmbüchen wurde intern aufgearbeitet, Abläufe analysiert und angesprochen.

Auch das Hinspiel gegen TuS Davenstedt endete aus Kleefelder Sicht mit einer Niederlage. Entsprechend klar ist die Zielsetzung für das Rückspiel: Wiedergutmachung und ein deutlich verbessertes Auftreten.

Am Sonntag soll die Mannschaft von Beginn an präsent sein und als geschlossene Einheit auftreten. Entscheidend wird sein, über die gesamte Spielzeit konzentriert zu agieren und die eigene Intensität konstant hochzuhalten.

Anstoß ist am Sonntag, 01.03.2026, um 14:00 Uhr auf der Sportanlage an der Kleestraße 50 in Hannover. Kleefeld setzt dabei auf die Unterstützung der Zuschauer, um die Punkte auf eigener Anlage zu behalten.