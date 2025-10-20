TuS Kemel rockt als Aufsteiger die A-Liga

Rheingau-Taunus. Der TuS Kemel spielt in der A-Liga Rheingau-Taunus als Aufsteiger weiterhin eine sehr gute Saison. Beim 4:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SSV Hattenheim bestätigten die Kemeler das, boten zudem am vergangenen Donnerstag im Kreispokal Verbandsligist SG Walluf beim 1:4 Paroli.

„Leistungstechnisch war das Ergebnis schon in Ordung“, ordnete Patrick Mergner, Sportlicher Leiter des TuS, den Heimsieg gleich ein, der den TuS auf Platz zwei hievte. Fast vom Anstoß weg fiel die Führung: Alexander Simon (1.) schockte die ersatzgeschwächten Gäste, die „ohne sechs, sieben Stammspieler auskommen mussten“, berichtete Mergner, der seinerseits auf den Ausfall von Top-Stürmer Robin Römer (muskulär) verwies. Chris-Robin Hermann (55.), Luca Schön (68.) und erneut Hermann (81.) schraubten im zweiten Durchgang auf 4:0 hoch. Wobei in der Entstehung des 4:0 der Ball möglicherweise im Aus war.

„Wir gucken weiterhin auf uns“, bleibt Mergner angesichts von Platz zwei und 23 Punkten aus elf Spielen weiterhin bodenständig. „Wenn uns das jemand vor der Saison gesagt hätte, hätten wir das sofort unterschrieben“, gibt er dennoch zu. Klar ist auch, dass nach Karl Stern, der Kemel zum Aufstieg geführt hatte, der neue Coach Andreas Peiter bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. „Wir spielen ein neues System und Ballbesitzfußball“, erklärt Mergner. Am kommenden Sonntag (12:30 Uhr) geht es für seine Kemeler bei der SG Ra/Ma II weiter.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

