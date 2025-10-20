 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Der TuS Kemel spielt als Aufsteiger eine starke Saison, besiegte Hattenheim mit 4:0.
Der TuS Kemel spielt als Aufsteiger eine starke Saison, besiegte Hattenheim mit 4:0. – Foto: Sven Kahlmann - Archiv

TuS Kemel rockt als Aufsteiger die A-Liga

Nach 4:0 über SSV Hattenheim Zweiter +++ Mergner: "Wir schauen auf uns"

Verlinkte Inhalte

KLA Rheingau-Taunus
TuS Kemel
Presberg
SG Walluf II
Hattenheim

Rheingau-Taunus. Der TuS Kemel spielt in der A-Liga Rheingau-Taunus als Aufsteiger weiterhin eine sehr gute Saison. Beim 4:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SSV Hattenheim bestätigten die Kemeler das, boten zudem am vergangenen Donnerstag im Kreispokal Verbandsligist SG Walluf beim 1:4 Paroli.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Leistungstechnisch war das Ergebnis schon in Ordung“, ordnete Patrick Mergner, Sportlicher Leiter des TuS, den Heimsieg gleich ein, der den TuS auf Platz zwei hievte. Fast vom Anstoß weg fiel die Führung: Alexander Simon (1.) schockte die ersatzgeschwächten Gäste, die „ohne sechs, sieben Stammspieler auskommen mussten“, berichtete Mergner, der seinerseits auf den Ausfall von Top-Stürmer Robin Römer (muskulär) verwies. Chris-Robin Hermann (55.), Luca Schön (68.) und erneut Hermann (81.) schraubten im zweiten Durchgang auf 4:0 hoch. Wobei in der Entstehung des 4:0 der Ball möglicherweise im Aus war.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
4
0
Abpfiff

„Wir gucken weiterhin auf uns“, bleibt Mergner angesichts von Platz zwei und 23 Punkten aus elf Spielen weiterhin bodenständig. „Wenn uns das jemand vor der Saison gesagt hätte, hätten wir das sofort unterschrieben“, gibt er dennoch zu. Klar ist auch, dass nach Karl Stern, der Kemel zum Aufstieg geführt hatte, der neue Coach Andreas Peiter bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. „Wir spielen ein neues System und Ballbesitzfußball“, erklärt Mergner. Am kommenden Sonntag (12:30 Uhr) geht es für seine Kemeler bei der SG Ra/Ma II weiter.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
SV Presberg
SV PresbergPresberg
1
5
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
1
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
0
4
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
9
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
2
2
Abpfiff

Do., 23.10.2025, 20:00 Uhr
TuS Hahn
TuS HahnHahn
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
20:00



Aufrufe: 020.10.2025, 14:50 Uhr
Lauris OmmertAutor