TuS-Keeper Maximilian Riedmüller wechselt als Trainer zum Kirchheimer SC

Fußball Bezirksliga TuS Holzkirchen - SV Saaldorf , Maximilian Riedmüller im Tor – Foto: Christian Scholle

Der Stammkeeper und Co-Trainer verlässt den TuS Holzkirchen zur neuen Saison. Vor dem Spiel in Aschau fehlen zudem wichtige Spieler.

Vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag in Aschau bestimmt das Geschehen an der Haidstraße eine besondere Ankündigung: Stammkeeper und Co-Trainer Maximilian Riedmüller wird zur kommenden Saison das Traineramt beim Landesligisten Kirchheimer SC übernehmen. „Das ist alles in sehr kurzer Zeit passiert“, berichtet Riedmüller. „Aber die Anfrage hat mich nicht losgelassen. So ist das manchmal im Fußball.“

Die Holzkirchner trifft die Ankündigung hart. Schließlich ist Riedmüller neben seinem Job als Co-Trainer ein absoluter Leistungsträger und Führungsspieler. Nicht zuletzt sorgte der Ex-Profi durch herausragende Vorstellungen in dieser Spielzeit mit dafür, dass die Grün-Weißen in der Tabelle der Bezirksliga Ost dort stehen, wo sie stehen: auf Tabellenplatz vier.

„Es war und ist eine super Zeit in Holzkirchen“, betont Riedmüller. „Ich denke, dass wir hier einiges geschaffen haben und ich den Jungs einiges geben konnte.“ Auch TuS-Coach Orhan Akkurt lässt seinen Co-Trainer und langjährigen Wegbegleiter nur ungern gehen. „Er ist für uns menschlich und sportlich nicht zu ersetzen“, sagt der Trainer. „Aber für ihn persönlich freut es mich natürlich, und es ist absolut legitim, dass er das Angebot aus Kirchheim annimmt.“ Ähnlich sieht es auch Holzkirchens Sportlicher Leiter Joe Albersinger: „Solch ein Angebot ist für ihn interessant. Mich hat es auf dem falschen Fuß erwischt, denn unser Ziel war es, die Arbeit mit ihm als spielendem Co-Trainer fortzusetzen. Ich hätte sehr gerne mit ihm weitergemacht.“

Unterdessen verlief die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Aschau für die Grün-Weißen herausfordernd. „Aufgrund der Wetterlage bei uns war es sehr bescheiden“, gibt Akkurt unumwunden zu. So mussten die TuS-Kicker unter der Woche wieder auf den Kunstrasen ausweichen. Trotzdem möchte der Holzkirchner Übungsleiter nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Waldperlach in der Vorwoche eine konzentriertere Leistung sehen. „Jetzt sind wir im Spielbetrieb“, betont Akkurt. „Letzte Woche hatten wir den Rhythmus noch nicht.“

Allerdings bereitet dem Coach seine Startformation großes Kopfzerbrechen. Unter der Woche meldeten sich einige Akteure krankheitsbedingt ab, darunter Stefan Hofinger und Maximilian Freundl, der bereits am vergangenen Wochenende fehlte. Ob die beiden Offensivakteure gegen Aschau auflaufen können, entscheidet sich erst kurzfristig. Eine Systemumstellung – weg von der zuletzt praktizierten Dreierkette – scheint nicht ausgeschlossen.

Akkurt will sich da nicht in die Karten blicken lassen. „Vergangene Woche hatte ich eigentlich keine Flügelspieler zur Verfügung.“ Das könnte sich am Samstag ändern, denn Angreifer Elias Schnier, der zuletzt noch einen deutlichen Trainingsrückstand hatte, kommt immer besser in Fahrt. Der 19-Jährige half in der zweiten Mannschaft aus und traf beim 3:1-Sieg der Reserve über Arget in der A-Klasse 3 gleich doppelt.

Akkurt hofft, dass seine Schützlinge gegen Aschau wieder eine bessere Zweikampfführung an den Tag legen. „Ich habe da teilweise die Galligkeit vermisst“, sagt er. „In Aschau wird uns eine Mannschaft erwarten, die sich mit allem, was sie hat, dagegenstemmen wird.“ Die TuS-Kicker wollen ab 15 Uhr in Aschau jene Galligkeit zeigen und vor allem die ersten Punkte im Jahr 2026 einfahren.