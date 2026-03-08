🗣: TuS kassiert "kurioses Gegentor" – FCD erwischt Sahnetag

In der Pause haben wir uns noch einmal eingeschworen und sind erneut gut aus der Kabine gekommen. Das 3:0 durch Kretschmar war dann die logische Folge. Nach einigen Wechseln gab es zwar einen kleinen Bruch im Spiel, doch dennoch konnten wir durch Tobi Seidl das sehenswerte 4:0 erzielen. Nach diesem klaren Vorsprung wurde die Partie ausgeglichener, was angesichts des anstehenden schweren Heimspiels am Mittwoch gegen Kirchanschöring auch verständlich ist. Insgesamt muss ich die Mannschaft für ihre sehr dominante und überzeugende Leistung loben. Es war ein verdienter Heimdreier, über den wir uns natürlich sehr freuen.«