🗣: TuS kassiert "kurioses Gegentor" – FCD erwischt Sahnetag

23. Spieltag der Bayernliga Süd: TuS Geretsried verliert im Aufsteiger-Duell gegen den FC Schwaig knapp – auch aufgrund eines kuriosen Tores. Der FC Deisenhofen rehabilitiert sich nach der Auftaktniederlage gegen Landsberg und feiert einen ungefährdeten Heimsieg gegen Hauzenberg. Die ersten Stimmen zum Spieltag.
Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen: »Im ersten Heimspiel des neuen Jahres ging es für uns darum, die Niederlage in Landsberg wettzumachen. Von der ersten Sekunde an waren wir griffig, konzentriert und voll fokussiert. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen – die Tore waren sehr schön herausgespielt, und wir sind schnell durch Jan Kretek und Niklas Groß mit 2:0 in Führung gegangen. Im Anschluss hätten wir durch Lukas Kretschmar und Florian Schmid vor der Halbzeit sogar noch auf 3:0 oder 4:0 erhöhen können.
In der Pause haben wir uns noch einmal eingeschworen und sind erneut gut aus der Kabine gekommen. Das 3:0 durch Kretschmar war dann die logische Folge. Nach einigen Wechseln gab es zwar einen kleinen Bruch im Spiel, doch dennoch konnten wir durch Tobi Seidl das sehenswerte 4:0 erzielen. Nach diesem klaren Vorsprung wurde die Partie ausgeglichener, was angesichts des anstehenden schweren Heimspiels am Mittwoch gegen Kirchanschöring auch verständlich ist. Insgesamt muss ich die Mannschaft für ihre sehr dominante und überzeugende Leistung loben. Es war ein verdienter Heimdreier, über den wir uns natürlich sehr freuen.«
Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Spiel in Schwaig war von schwierigen Platzverhältnissen geprägt, worauf wir uns bereits im Vorfeld eingestellt hatten – das hat sich dann auch bestätigt. Letztlich mussten beide Mannschaften damit zurechtkommen. Ich denke, auch Schwaig konnte nicht ihr gewohntes Spiel aufziehen. Wir haben unsererseits taktisch etwas angepasst, wollten tiefer stehen und die Räume hinter der Kette nicht öffnen, da Schwaig dort enorme Qualitäten hat. Das ist uns größtenteils gut gelungen, auch wenn wir in ein, zwei Situationen etwas nachlässig waren.
Das Gegentor fiel nach einem Einwurf: Die Flanke kam auf Ascher, der den Ball technisch anspruchsvoll mit dem Hinterkopf aufs lange Eck brachte. Wir dachten zunächst, der Ball sei im Aus, doch durch eine Unebenheit im Platz veränderte er die Richtung und ging ins Tor – ein kurioses Gegentor. Im weiteren Spielverlauf haben wir immer besser ins Spiel gefunden, viele zweite Bälle gewonnen und im Gegenpressing gut attackiert. In der ersten Halbzeit kamen wir zu einer Halbchance, in der zweiten Halbzeit war es dann ein Spiel auf ein Tor. Beide Teams haben einen intensiven Fight abgeliefert.
Unsere größte Chance hatten wir in der 50. Minute: Nach einer Flanke köpfte Ivkovic, doch Thiel hielt überragend. Wir blieben am Drücker, hatten noch einige Standards und einen Volleyschuss von Idrizovic aus etwa 18 Metern, der knapp daneben ging. Aus unserer Sicht gab es zudem eine klare Elfmetersituation – das Video zeigt ein eindeutiges Halten im Strafraum, das leider nicht geahndet wurde. Das hätte uns vielleicht zurück ins Spiel gebracht.
Manchmal ist es einfach so im Fußball: Den Jungs kann ich keinen Vorwurf machen, sie wollten unbedingt, aber am Ende haben Kleinigkeiten entschieden. Jetzt heißt es Mund abputzen, und wir bereiten uns mit drei Trainingseinheiten gezielt auf das Spiel gegen Schalding-Heining vor, um weiterhin Abstand zu den Abstiegsrängen zu halten.«