– Foto: Rolf Schmietow

TuS Jork setzt sich oben fest Kreisliga Stade im Überblick

Der Aufsteiger TuS Jork hat sich in der Spitzengruppe der Kreisliga Stade festgesetzt. Der TSV Wiepenkathen feierte einen Kantersieg. Und für den SSV Hagen wird es immer enger.

"Wir haben Glück gehabt. Kämpferisch konnten wir überzeugen, nicht spielerisch", sagte Heinrich Detje nach der Partie, in der die Gäste in der ersten Hälfte mehr vom Spiel hatten. "Ein Unentschieden wäre in Ordnung gewesen", so der TuS-Trainer. Eine unnötige Niederlage hatte Rainer Rambow gesehen: "In den ersten 45 Minuten haben wir Chancen zuhauf liegen lassen, nach dem Wechsel den Faden verloren und uns dämlich angestellt", sagte der FSV-Coach. Tore: 0:1 (34., FE) Ritter, 1:1 (45., HE) Mercan, 2:1 (56., ET) Goebel, 3:1 (70.) Duman, 3:2 (88.) Dohse.

Mit den Nerven am Ende war Jan Samland: "Wieder so ein Spiel, das wir dominieren, aber die Tore nicht machen. Der späte Siegtreffer war da wie eine Erlösung, den wir durch Willen und Laufbereitschaft erzwungen haben", sagte der MTV-Coach. Von einer ärgerlichen Niederlage in einem zerfahrenen Spiel sprach SG-Co-Trainer Steffen Wilkens. Tore: 0:1 (40.) Borchers, 1:1 (57.) Meyer, 1:2 (83.) Puls.

Eine Punkteteilung, über die sich Christoph Stahn ärgerte: "Wir waren überlegen, haben es versäumt, daraus Zählbares zu machen. Ein Punkt ist zu wenig", sagte der VfL-Coach. Ein gerechtes Unentschieden hatte Egin Yildiz gesehen: "Die erste Hälfte lief gut mit Dreier-Kette in der Abwehr und Druck nach vorn. Verletzungsbedingt mussten wir nach dem Wechsel auf Vierer-Kette umstellen. Da fehlte uns der Zugriff", sagte Bützfleths Manager. Tore: 0:1 (41.) Henn, 1:1 (69.) Peike.

"Wir waren in den Zweikämpfen unterlegen, haben nicht einmal aufs Tor geschossen", sagte Gunnar Ziche: "Aber die wichtigen Gegner, gegen die wir punkten wollen, kommen jetzt erst", so der D/A-Coach. Zufriedenheit beim TSV: "Alle haben an einem Strang gezogen. Ein souveräner Sieg, den wir auch spielerisch sehr gut durchgezogen haben", sagte Co-Trainer Patrick Matthes. Tore: 0:1 (5.) König, 0:2 (12.) Junge, 0:3 (30.) Martens, 0:4 (46.) Prion, 0:5 (62.) König, 0:6 (66.) Hinrichs, 0:7 (74.) Martens, 0:8 (76) Spreckels, 0:9 (87.) König.

"Den Abstiegskampf haben die Jungs angenommen. Aber wenn man erst einmal unten drinhängt, kommt noch das Pech dazu", so das Fazit von Daniel Witt. Gut 80 Prozent der Spielanteile lagen beim SSV: "Und dann machen wir uns durch individuelle Fehler alles kaputt", sagte Hagens Trainer. Von einer guten Teamleistung und "ein bisschen Glück" sprach TSV-Coach Joachim Netuschil. Tore: 0:1 (40.) Feldkötter, 1:1 (49.) Schütt, 1:2 (58.) Voß, 2:2 (90.), 3:2 (90.+2) Andreas.